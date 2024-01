Bridgestone Battlax Hypersport S23 in primo equipaggiamento per la nuova Yamaha MT-09

I pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S23 sono stati scelti come primo equipaggiamento per la nuova sportiva stradale Yamaha MT-09. Dando seguito a una collaborazione a lungo termine tra il produttore di pneumatici e la Casa giapponese, la nuova MT-09 può dunque contare sull’avanzato pneumatico lanciato sul mercato in queste settimane.

I pneumatici Battlax Hypersport S23 M-Spec sono stati progettati su misura per adattarsi specificamente alle caratteristiche della nuova MT-09 nella misura 120/70 ZR17 (58W) all’anteriore e 180/55 ZR17 (73W) al posteriore.

Progettato per la guida sportiva

I nuovi pneumatici sportivi Bridgestone di nuova generazione si caratterizzano per il nuovo design del battistrada, pensato per ottimizzare la rigidità nella zona di contatto, pur mantenendo eccellenti proprietà idrorepellenti per la guida su superfici bagnate, migliorando al contempo l’aderenza e altre caratteristiche prestazionali cruciali per la guida sportiva.

Grazie a una maggiore aderenza e stabilità di manovra, sia in rettilineo che in piega, queste caratteristiche contribuiscono a migliorar l’esperienza alla guida dalla nuova MT-09.

Con il nuovo Hypersport S23, Bridgestone allarga la gamma del suo marchio premium Battlax che nel 2023 ha festeggiato il 40° anniversario, confermando il suo impegno a lungo termine che piazzano la gamma Battlax ai vertici assoluti per quanto riguarda i primi equipaggiamenti premium di pneumatici moto.