Yamaha MT-09 2024: la nuova naked arriva nelle concessionarie

Dopo la presentazione dello scorso novembre ad EICMA 2023, la Yamaha MT-09 è pronta ad arrivare in concessionaria. Il prossimo 12 aprile, infatti, si terrà nella rete italiana del marchio giapponese la MT Night, l’evento che aprirà le porte a tutti gli appassionati e darà il via alle vendite della rinnovata hyper naked, per proseguire un successo iniziato dieci anni fa.

“La quarta generazione della MT-09 arriva finalmente nelle concessionarie – le parole di Andrea Colombi, country manager per l’Italia del marchio giapponese – sempre fedele a sé stessa ma ancora più raffinata nella posizione di guida, nel sound, nel motore, nella ciclistica e nella connettività. Per capire cosa è una MT, ogni motociclista dovrebbe provarla almeno una volta”.

La MT Night

La MT Night si terrà il 12 aprile dalle 15 alle 21 in tutte le concessionarie ufficiali italiane Yamaha e permetterà anche di testare la nuova moto, prenotando un test ride tramite il sito ufficiale dedicato.

Questo sarà solo il primo appuntamento per conoscere la nuova MT-09, visto che successivamente inizierà l’MT Tour. La prima tappa si terrà il weekend del 20 e 21 aprile a Montezemolo (CN), mentre quello successivo (27-28 aprile) la ‘festa’ si sposterà a Misano Adriatico (RN).

La nuova Yamaha MT-09

La nuova Yamaha MT-09 si presenta con un look ancora più definito e contemporaneo, con un manubrio più basso e pedane arretrate, così come è stato riprogettato il serbatoio. Novità anche per il faro anteriore, ora con una lente più compatta e sottile ed una nuova maschera. Lo schermo TFT ora è aumentato a 5″, gestibile con la Communication Unit Control e l’app MyRide.