Triumph Tiger 1200: arriva la funzione Active Preload Reduction

Una nuova funzione per la Triumph Tiger 1200. Si tratta dell’Active Preload Reduction (o riduzione attiva del precarico), che consente l’abbassamento dell’altezza della moto fino 20 millimetri. Può essere installata anche sulle moto già circolanti, con un aggiornamento presso le concessionarie, in occasione dell’appuntamento per il tagliando.

“Tramite questa nuova funzione delle nostre sospensioni semi-attive, che di fatto abbassa il baricentro della moto alle basse velocità – spiega Steve Sargent, chief product officer di Triumph – rendiamo la nostra gamma ancora più facilmente accessibile dando un sensibile contributo alla sicurezza e al comfort dei nostri riders”.

Come funziona

Progettata per aggiungere comfort e sicurezza soprattutto nelle situazioni di guida in città, o quando si affronta un viaggio in condizioni di pieno carico, la nuova funzione interviene elettronicamente sul precarico della molla dell’ammortizzatore posteriore, mentre la Tiger 1200 viaggia a velocità ridotta, abbassando l’altezza da terra.

A seconda che l’assetto della moto si trovi in configurazione solo pilota, pilota con passeggero o pieno carico, l’abbassamento arriva fino a 20 mm, una soglia considerevole quando si tratta di poggiare saldamente i piedi al suolo nel momento dell’arresto ad uno stop.

Come si attiva

L’attivazione dell’Active Preload Reduction avviene in modo intuitivo. Basta semplicemente tenere premuto per un secondo il tasto “Home”, posizionato sul blocchetto destro del manubrio.