Triumph Trident 660 Triple Tribute: un omaggio a un mito delle competizioni [FOTO]

Triumph Motorcycles presenta la nuova Trident 660 Triple Tribute, un’edizione speciale caratterizzata da grafiche sportive e contemporanee che richiamano l’iconica colorazione racing Triumph in bianco, blu e rosso, e da una dotazione di serie completa che include Triumph Shift Assist.

La Trident Triple Tribute, che sarà disponibile solo per un anno, ha uno schema grafico distintivo che si ispira a “Slippery Sam”, la Trident che ha scritto pagina gloriose della storia racing del brand britannico vincendo cinque Tourist Trophy consecutivi all’Isola di Man.

Design unico

Oltre al Triumph Shift Assist, la dotazione di serie di questa special edition include anche il cupolino in tinta e il puntale sportivo, elementi che aggiungono un carattere ancora più distintivo alla Trident, sottolineando le finiture di alta qualità. La livrea in bianco, blu e rosso è affiancata dall’inconfondibile design del serbatoio, anch’esso con grafica d’ispirazione racing, e il numero 67 attorno ai caratteristici spazi per le ginocchia.

Sulla moto spicca il badge Triumph, presente sia sul faro anteriore che sul fanale posteriore, con alcuni rimandi al logo su tappo del serbatoio, morsetto del manubrio e sulla strumentazione, oltre al badge Trident in alluminio con dettagli lavorati a diamante. I fianchetti del radiatore hanno le stesse colorazioni della livrea, mentre il look è completato da barre e paratacchi in alluminio, protezioni della forcella, manubrio, specchietti a goccia e cerchi in alluminio fuso a cinque razze neri.

Motore da 81 CV e cambio a 6 marce con Shift Assist

A spingere la special edition c’è il motore a tre cilindri della Trident 660 che eroga 81 CV di potenza a 10.250 giri/min. e 64 Nm di coppia massima a 6.250 giri/min. Per il mercato europeo è disponibile anche il kit di depotenziamento A2, che include una manopola APS specifica e una specifica messa a punto del motore che limita la potenza massima a 47 CV e la coppia massima a 59 Nm. Ad affiancare il tre cilindri c’è il cambio a 6 rapporti con Shift Assist.

La Triumph Trident 660 Triple Tribute ha un sella con altezza da terra di 805 mm e un peso in ordine di marcia pari a 189 kg. L’equipaggiamento della moto prevede forcelle rovesciate Showa nere con un’escursione di 120 mm all’anteriore e un monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico con leveraggio, con un’escursione di 133,5 mm sul posteriore. A ciò si aggiungono telaio tubolare in acciaio, barre leggere in alluminio conico, freni Nissin a due pistoncini con doppio disco da 310 mm, cerchi in alluminio fuso da 17 pollici e pneumatici Michelin Road 5.

A livello tecnologico, la Tridente 660 è dotata di illuminazione a LED, ABS, modalità di guida Road e Rain, controllo di trazione disattivabile e sistema ride-by-wire. Sulla naked di Triumph troviamo anche lo schermo TFT a colori multifunzionale integrato con un display LCD in bianco e nero, oltre ad un immobilizzatore del motore integrato all’interno della chiave.

Prezzo e disponibilità

La nuova Triumph Trident Triple Tribute viene proposta sul mercato italiano ad un prezzo di 8.595 €, con l’arrivo in concessionaria previsto per il mese di aprile 2024.