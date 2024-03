Triumph Rocket 3 Storm R e GT 2024: la nuova generazione si fa ancora più potente [FOTO]

La Triumph Rocket 3, muscolosa erede della storica roadster tricilindrica Rocket III lanciata nel 2020, si rinnova con un restyling che porta in dote diverse novità già a partire dal nome, che ora aggiunge la dicitura Storm ad evidenziare l’evoluzione di una moto che mantiene motore e telaio dell’attuale modello, così la declinazione nelle due varianti R e GT.

La potenza sale a 182 CV, prezzi da 25.695 €

Il motore è però cresciuto in potenza (+15 CV) arrivando a 182 CV, così come nel valore di coppia massima (+4 Nm) salito a 225 Nm. Oltre a essere più potente, la nuova Triumph Rocket 3 Storm adotta cerchi più leggeri, contribuendo a contenere il peso della moto entro i 320 kg, e propone una serie di tinte con finiture più dark, assecondando i gusti del pubblico per le colorazioni in nero. La nuova Triumph Rocket 3 Storm arriverà nei concessionari italiani ad aprile con prezzi di 25.695 € per la versione R e di 26.495 € per la GT.

A muovere le nuove Rocket 3 Storm è il collaudato motore tre cilindri in linea da 2.458 cc con lubrificazione a carter secco che alza la potenza a 182 CV a 7.000 gir/min e la coppia massima a 225 Nm a 4.000 giri/min. Migliorati anche i consumi, con Triumph che dichiara 6,6 l/100 nel ciclo WLTP, con un livello di emissioni di CO2 di 152 g/km.

Ciclistica in gran parte confermata

Rispetto al precedente modello, la nuova Triumph Rocket 3 Storm conferma il ride-by-wire, la frizione idraulica a coppia assistita, il cambio elicoidale a 6 marce (ora con shift assist disponibile in optional) e le quattro modalità di guida (Road, Rain, Sport e Rider). Anche gran parte delle ciclistica rimane invariata, a partire dal telaio in alluminio e dal forcellone monobraccio, così come le sospensioni Showa e l’impianto frenante Brembo con pinze Stylema e dischi da 320 mm all’anteriore e da 300 mm al posteriore.

Cerchi più leggeri

Nuovi sono invece i cerchi in alluminio, sempre da 17 pollici all’anteriore e da 16 pollici al posteriore, che adottano un inedito design a 10 razze che permette di risparmiare 1 kg di peso. Anche a livello di equipaggiamento elettronico vengono confermate le principali dotazione con la piattaforma Imu a 6 assi a gestire Abs e controllo di trazione con funzione cornering, cruise control, strumentazione TFT a colori e sistema keyless.

La vigorosa R e la comoda GT

Pur condividendo le caratteristiche tecniche, le due versioni della Triumph Rocket 3 Storm hanno un approccio differente: la R punta su atletismo e vigoria, mentre la GT strizza l’occhio ai comfort del turismo. Così sulla versione R troviamo un manubrio quasi piatto, pedane regolabili su due posizioni (su range di 15 mm), seduta alta 773 mm e 320 kg di peso. Sulla GT, che pesa 3 kg in meno, ci sono invece un manubrio più alto di 125 mm, pedane regolabili su tre posizioni (su range di 25 mm), sella alta 750 mm, schienalino regolabile per il passeggero e manopole riscaldate.

Disponibili entrambi con tre colorazioni in doppia tinta, con colori invertiti di posizione tra R e GT, le nuove Triumph Rocket 3 Storm offrono ampie possibilità di personalizzazione offrendo la possibilità di arricchire la moto con un elenco di oltre 50 accessori ufficiali tra ii quali le borse realizzate col marchio italiano Givi.