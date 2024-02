Triumph: dalla Speed alle Scrambler, un weekend a porte aperte

Il mese di febbraio è ormai agli sgoccioli e si sta avvicinando l’arrivo della primavera, una delle stagioni preferite dai motociclisti, quando il freddo ed il maltempo lasciano spazio ad un clima più mite e piacevole, adatto alle uscite con le amate due ruote. Così Triumph ha deciso di varare l’Open Weekend, previsto per il 16 e 17 marzo, per conoscere le novità più attese per il 2024.

Anche tanti test ride

Oltre ad ammirare dal vivo la gamma del costruttore britannico, i partecipanti al weekend di “porte aperte” avranno la possibilità di prenotare ed effettuare il proprio test ride selezionando il modello preferito, tra quelli disponibili nel parco demo della concessionaria visitata dall’appassionato.

Le novità Triumph

Tra i modelli presenti nei punti vendita del marchio britannico ci saranno le nuove Speed 400 e Scrambler 400 X, cioè le due moto che segnano l’esordio di Triumph nel segmento delle moto compatte. Passando ai modelli di media cilindrata, non mancheranno le nuove Tiger 900, in versione GT e Rally, con il motore tre cilindri con architettura ad accensione irregolare T-Plane.

Salendo ulteriormente di livello, troviamo le Scrambler 1200 X ed XE, modelli eleganti e molto performanti della collezione Bonneville. Infine, saranno presenti le Stealth Edition, i modelli in edizione speciale, disponibili solo per il 2024, realizzate sulla base di otto rappresentanti della gamma Bonneville e caratterizzate da livree artigianali dallo spiccato sapore custom.

Appuntamento a metà marzo

L’Open Weekend di Triumph è in programma sabato 16 e domenica 17 marzo, presso tutte le concessionarie italiane della casa di Hinckley.