Triumph TF 250-X, la prima moto da motocross del marchio inglese [FOTO e VIDEO]

Triumph Motorcycles fa il suo esordio nelle segmento motocross lanciando la Triumph TF 250-X. La prima moto da motocross del marchio rappresenta un momento storico per la Casa motociclistica inglese.

La Triumph TF 250-X fa leva su componenti di prim’ordine, specifiche tecniche di alte livello e un rapporto peso/potenza che la pone ai vertici della categoria. Potendo beneficiare della massima libertà di progettazione, non avendo un passato nel moto da motocross, la TF 250-X nasce da un foglio bianco. Un progetto partito da zero che ha visto il coinvolgimento di chi delle avventure off-road in moto ne hanno fatto uno stile di vita, come Ricky Carmichael e Ivan Cervantes.

Telaio in alluminio e motore monocilindrico a quattro tempi

Caratterizzata da un design minimal ma allo stesso tempo audace, combinando i colori nero e Triumph Racing Yellow, la nuova moto dispone di telaio in alluminio e motore a quattro tempi, entrambi progettati per ottimizzare compattezza e leggerezza.

La spinta alla nuova Triumph TF 250-X viene fornita da un avanzato motore monocilindrico DOHC che permette al pilota di modificare la mappatura tramite smartphone, grazie all’app MX Tune Pro.

Componentistica al top

Oltre al telaio in alluminio che permette flessibilità e maneggevolezza, la nuova moto di Triumph può beneficiare di una componentistica di alto livello, con sospensione KYB, freni Brembo e cerchi DirtStar. Inoltre la TF 250-X può essere arricchita con diversi accessori tra i quali l’impianto di scarico Akrapovic e il sistema launch control Athena.

La Triumph TF 250-X viene proposta sul mercato italiano ad un prezzo di 11.395 €, con le consegne ai primi clienti che inizieranno nella primavera del 2024.