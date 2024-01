Nuova Triumph Daytona 660, il gran ritorno di un mito delle sportive medie [FOTO]

La nuova Triumph Daytona 660 appena svelata riporta sul mercato un brand iconico e amato dai motociclisti amanti delle sportive di media cilindrata.

Equipaggiata con motore a tre cilindri da 660 cc e caratterizza da una impostazione di guida focalizzata sulla strada e sulla massimizzazione del divertimento di guida, la Triumph Daytona 660 2024 dispone di un motore che eroga 95 CV di potenza e 69 Nm di coppia massima, promettendo un’erogazione fluida, reattiva e lineare, grazie al cambio a sei rapporti e alla frizione elettroassistita. Oltre ad erogare il 17% di potenza in più e il 9% di coppia in più rispetto alle sorelle Trident e Tiger Sport 660, la Daytona 660 è dotata anche di un impianto di scarico inedito che dà vita a un sound inconfondibile.

Dotazione tecnica al top

La nuova Triumph Daytona 660 dispone di telaio sportivo che assicura prestazioni elevate combinate con un comfort di guida adatto ad un utilizzo quotidiano, grazie a dotazione di livello superiore che include la forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm e il monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico al posteriore. La moto monta inoltre freni con pinze radiali a 4 pistoncini con doppio disco da 310 mm e performanti tubi in treccia abbinati ai nuovi pneumatici Michelin Power 6.

Agile, sicura e confortevole

Con un’altezza della sella pari a 810 mm, una sezione centrale del telaio compatta e la posizione ergonomica di semi-manubri e pedane, la Daytona 660 promette guida entusiasmante e allo stesso tempo sicura. Per garantire una totale sensazione di controllo, la nuova moto di Triumph presenta un pacchetto tecnologico con tre modalità di guida (Sport, Road e Rain) che regolano acceleratore e controllo di trazione in base a condizioni di guida e aderenza. Inoltre, la moto dispone del nuovo sistema Emergency Deceleration Warning che attiva le luci d’emergenza posteriori per allertare gli altri utenti della strada in caso di frenate improvvise.

Look sportivo

Sotto il profilo estetico, il tipo DNA del design Daytona è stato ripensato con linee aggressive e pulite, in stile Triumph. Spiccano i fari doppi a LED che integrano una presa d’aria centrale, mentre la sportività del look è accentuata dalle sovrastrutture minimali e dalla luce posteriore a LED sagomata.

Tre colori, anche per la guida con patente A2

La Triumph Daytona 660 sarà proposta in tre colorazioni: Snowdonia White, Satin Granite e Carnival Red, tutte caratterizzate da una grafica ispirata al mondo delle competizioni. Sono oltre 30 gli accessori originali Triumph disponibili, tra i quali c’è anche un kit per il depotenziamento che permette di guidare la moto con patente A2, con un comando gas dedicato ed una messa a punto del motore che limita la potenza a 35 kW.

Arriva in primavera, ma è già ordinabile

La Daytona 660, per la quale Triumph offre un intervallo di manutenzione a 16.000 km e la garanzia di due anni a chilometraggio illimitato, sarà disponibile a partire dalla primavera 2024. La moto, il cui prezzo per il mercato italiano sarà annunciato a breve, può già essere preordinata in concessionaria.