Triumph Performance Lubricants: la nuova gamma di lubrificanti ad alte prestazioni

Triumph Performance Lubricants è la nuova linea di lubrificanti e prodotti per la manutenzione e la pulizia lanciata da Triumph Motorcycles e realizzata in partnership con FUCHS Silkolene.

La gamma Triumph Performance Lubricants comprenderà oli motore completamente sintetici e semi-sintetici di alta qualità. Si tratta di prodotti attentamente sviluppati per garantire performance ottimizzate, una protezione di lungo periodo del motore e un’affidabilità estesa in tutte le situazioni di guida.

Sponsor nelle corse motocross e off-road

Tutti i nuovi modelli Triumph usciranno dagli stabilimenti produttivi con già in dotazione Triumph Performance Lubricants. Inoltre, Triumph Performance Lubricants sarà uno dei principali sponsor del nuovo impegno della Casa nelle competizioni motocross e off-road a partire dal 2024, a sostegno dell’uso esclusivo dei nuovi prodotti Performance Lubricants anche in questo segmento.

Gamma completa

All’interno della gamma sono compresi anche liquido per freni, lubrificante per catene, prodotti per la pulizia, grasso e pasta di rame. Tutti i prodotti, che saranno disponibili esclusivamente presso i concessionari ufficiali Triumph, sono caratterizzati da eccellenti proprietà lubrificanti, stabilità termica e ossidativa e una bassa volatilità.

Disponibili in Europa dalla primavera 2024

La gamma Triumph Performance Lubricants sarà disponibile dalla primavera 2024 per i clienti nel Regno Unito, Stati Uniti e in Europa. L’introduzione graduale della prodotti Triumph Performance Lubricants nella rete globale di concessionari Triumph avverrà invece nel 2025.