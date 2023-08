T.ur: ecco le nuove giacche estive Transfer e Atlas [FOTO]

L’estate ed il caldo portano spesso i motociclisti ad utilizzare un abbigliamento poco adatto, come t-shirt e pantaloncini, con il rischio di farsi male, in caso di caduta. T.ur propone due nuove giacche estive, per garantire un livello adeguato di protezione, senza soffrire il caldo. Si tratta di Atlas e Transfer.

La giacca Transfer

La giacca Transfer è adatta, oltre al caldo, anche in caso di pioggia. È dotata, infatti, di membrana impermeabile traspirante, che può essere staccata quando spunta il sole. Le protezioni su spalle e gomiti sono Easyflex di livello 2, sottili, morbide e traforate e la certificazione è in Classe AA. Due tasche esterne, due tasche interne, una tasca waterproof sul davanti e un tascone sul retro come portaoggetti. Disponibile anche in versione Lady, con un prezzo di 269,99 euro.

La giacca Atlas

La giacca Atlas, invece, propone un’armatura da cross a forma di giacca, che si adatta al corpo ed ai movimenti come una seconda pelle. I pannelli in Light mesh ad alta tenacità contribuiscono al continuo flusso d’aria, specialmente nei momenti in cui si è fermi, mentre le aree in tessuto elasticizzato, resistente all’abrasione, e la fodera interna fissa aiutano la vestibilità permettendo alla giacca di seguire i movimenti, anche nell’offroad più spinto.

Sono presenti anche le protezioni ultrasottili, ventilate e flessibili su spalle e gomiti Easyflex di livello 1. La nuova giacca T.ur è disponibile a 179,99 € in color antracite-nero, anche in versione Lady.