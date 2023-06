Tucano Urbano: il Factory Outlet nel quartiere SouPra a Milano

Il Factory Outlet Tucano Urbano arriva nel nuovo polo della moda del capoluogo lombardo, il SouPra altrettanto noto come Sottoprada, area in cui sono presenti noti marchi di livello mondiale e caratterizzata anche da esempi di arte, cultura e vitalità cittadina.

La notizia

Il Factory Outlet da Peschiera Borromeo è approdato a Milano, in via Marco D’Agrate al civico 18. Uno spazio vicino agli appassionati di due ruote della grande metropoli lombarda, che potranno osservare da vicino le varie proposte siglate Tucano Urbano e T.ur, assistiti anche dallo staff del punto vendita. Questo è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10:00 alle 19:00, come precisato nell’occasione.

Nello spazio di 120 mq, gli interessati possono trovare creazioni delle passate collezioni a prezzi scontati e i prodotti di punta tra cui il sistema airbag AIRSCUD, quindi ancora un corner per il montaggio del coprigambe TERMOSCUD®, pensando al momento in cui bisognerà ricollocare la Copertina sul proprio mezzo quando le temperature torneranno ad essere più rigide.

In evidenza anche #TUBIKE, la linea di capi versatili per coloro che amano spostarsi in bici.

Gli appassionati di turismo in moto, poi, potranno avere un prospetto dei principali articoli del brand T.ur, il marchio adventouring del Gruppo Mandelli, considerando anche la proposta di borse e accessori TAAC.