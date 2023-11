EICMA 2023, abbigliamento e accessori: Florian Martin ci svela le novità di Tucano Urbano, Taac, T.ur ed Eleveit [VIDEO LIVE]

Ad EICMA 2023, in programma dal 9 al 12 novembre a Milano, oltre alle anteprime relative alle moto non mancano le novità per quel che riguarda l’abbigliamento tecnico e gli accessori per gli utilizzatori delle due ruote. Alla kermesse milanese uno dei punti di riferimento del settore è senza dubbio il Gruppo Mandelli, proprietaria dei marchi Tucano Urbano, Taac, T.ur ed Eleveit.

A raccontarci le novità che animano gli spazi dei quattro brand ad EICMA 2023 è Florian Martin, direttore marketing di Mandelli Group.

Tucano Urbano

In casa Tucano Urbano la novità più significativa, svelata in anteprima mondiale alla Fiera Rho di Milano, è Airscud Flex, il nuovo gilet airbag, con tecnologia In&motion integrata, che si caratterizza per essere leggero, confortevole, ventilato e accessibile nel prezzo, proponendosi sul mercato a 299,99 €. Il nuovo Airscud Flex, che ha in Marco Melandri il testimional, si propone come soluzione pratica e competitiva per chi cerca sicurezza e protezione per la guida su due ruote in città.

T.ur

Per quanto riguarda T.ur, il marchio che si rivolge ai viaggiatori e agli amanti delle avventure in moto, ad EICMA sono presenti le intere collezioni Adventure e Touring del brand. Tre le varie novità protagonista al Salone di Milano c’è la giacca Roadbook, top di gamma del marchio. Si tratta di una giacca a tre strati, impermeabile, con imbottitura termica e ventilazione su maniche, anteriore e posteriore. Abbinato alla giacca c’è il pantalone Gibraltar, anch’esso a tre strati e con funzione di ventilazione.

Eleveit

Tante novità ad ECIMA 2023 anche per Eleveit, con il brand di scarpe e di stivali da moto che presenta la collezione 2024. Tra i nuovi prodotti Eleveit si spazio dalla sneakers urbane agli stivali da motocross. All’evento milanese i fari sono puntati sul top di gamma della linea off-road del marchio, ovvero lo stivale Eleveit X-Legend. Indossato dal nove volte campione del mondo Enduro, Steve Holcombe, X-Legend si propone come lo stivale più leggero sul mercato, con un peso di 3,7 kg, 300 grammi in meno rispetto alla concorrenza, per un prezzo di 499 €.

Taac

A completare la presenza del Gruppo Mandelli ad EICMA 2023 c’è Taac, nuovo marchio che punta ad offrire prodotti e accessori comodi, pratici e facili da montare, virtù evocate dal nome del brand, proponendosi con una linea di borse da moto. La collezione Taac comprende una gran varietà di borse morbide sia per il pilota che per il veicolo, con borse da manubrio, borse da serbatoio e borse laterali.