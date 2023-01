T.ur: una collaborazione con Alessandro Botturi fino al 2024

Dopo anni di sfide e successi, è stata rinnovata sino al 2024 la collaborazione tra l’esperto pilota Alessandro Botturi e il brand di adventouring T.ur, legato a Tucano Urbano.

La notizia

Il pilota di Lumezzane sarà impegnato nel 2023 in varie competizioni italiane e internazionali, per esempio il Campionato Italiano Motorally e la appassionante Africa Eco Race.

Nato nel 1975, Botturi ha vinto il Sardegna Rally Race nel 2014, il Merzouga Rally nel 2015 e per 15 anni ha preso parte con la nazionale alla Sei Giorni nel campionato mondiale di enduro e a corso anche numerose edizioni della Dakar. Assieme al marchio T.ur nel 2019 e nel 2020 è salito sul podio più alto dell’Africa Eco Race.

Per sostenerlo, T.ur ha sviluppato un abbigliamento racing su misura, basato sui capi della linea enduro studiati proprio in collaborazione con lo stesso Botturi e Jacopo Cerutti, nello specifico si parla dei guanti G-Three Pro, G-Three e G-Five, della maglia T-Three e dei pantaloni P-Three. Una dotazione per affrontare diverse condizioni climatiche, tenendo presenti comfort e sicurezza.

Foto: T.ur – Tucano Urbano