T.ur: una stagione 2023 con diverse novità

Il brand T.ur nella nuova stagione segnala la nuova collezione, un sito web rinnovato, tre eventi interessanti, due campioni e due nuovi ambassador. Il marchio per appassionati di avventure in moto, legato Gruppo Mandelli, sottolinea le novità per la stagione 2023.

Notizia

Alla tre nuove linee Adventure, Touring e Dual Sport corrispondono le tre aree del rinnovato sito T.ur, dove gli appassionati possono trovare diversi capi nelle varie colorazioni e nelle varianti per il pubblico femminile. Soluzioni d’abbigliamento per color che amano avventurarsi, viaggiare e scoprire nuovi percorsi anche in fuoristrada, che possono essere acquistate online e anche presso i rivenditori.

Parlando dei piloti, assieme al rinnovo della partnership con Alessandro Botturi, c’è anche quella con il campione di motorally Jacopo Cerutti, che assieme a T.ur ha conquistato tre titoli italiani moto rally assoluti e ha partecipato a due Dakar e a diversi rally di livello internazionale.

Interessante è anche la parte di attività. T.ur ha già ottenuto notevoli riscontri per performance e sensazioni d’utilizzo dall’HAT Adventourfest di Bobbio allo Sterrare è Umano svolto in Abruzzo. In evidenza le giacche TRANSFER HYDROSCUD® e i pantaloni NIAGARA, entrambe proposte anche nella versione Lady. Invece negli altri impegni dell’HAT Adventourfest di Ponte di Legno e di Sestriere sarà mostrata l’intera collezione, dai capi più leggeri ed estivi a quelli a tre strati utilizzabili nell’intero arco dell’anno. Diverse soluzioni da valutare in vista dei eventi successivi al periodo estivo: la Transitalia Marathon e la HAT Sanremo-Sestriere, dove T.ur figurerà al fianco dei due ambassador Renato Zocchi e Bianca Malogioglio.

Un sodalizio interessante appena partito. Il noto ed esperto pilota di motocross e rally africani, Renato Zocchi, organizza eventi offroad e motocross tra cui Dal Tacco Al Tassello. Bianca Malogioglio, alias @iambiancam su Instagram con circa 40mila followers, affronterà con le nuove linee T.ur vari appuntamenti adventouring a livello nazionale, secondo le indicazioni.