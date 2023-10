Suzuki V-Strom 800 SE: la nuova Street Explorer giapponese [FOTO LIVE]

La gamma Suzuki V-Strom ha avuto grande successo, sin dal 2002, quando venne lanciata la prima 1000, per poi proseguire con gli aggiornamenti successivi. Quasi 40.000 esemplari venduti in Italia ed ora la casa giapponese ha presentato una nuova versione: la 800 SE. Un modello adatto sia per i grandi viaggi che per l’utilizzo in città. La sigla, infatti, significa ‘Street Explorer’ ed abbiamo avuto l’occasione di vederla dal vivo stamattina a Milano.

Le caratteristiche

La nuova moto giapponese è, dunque, pensata per la versatilità, con il comfort per coprire lunghe distanze, anche con un passeggero, ma anche per la maneggevolezza, con l’ampio raggio di sterzo per districarsi nel traffico cittadino. A livello stilistico, la Suzuki V-Strom 800 SE propone il frontale a becco, con il gruppo ottico con proiettori a LED in alloggiamenti esagonali, con superfici piane e pulite delle sovrastrutture. È disponibile nei colori Verde Lisbona, Blu Montreal e Nero Dubai.

Il manubrio prevede comandi dal funzionamento intuitivo e semplici da utilizzare anche indossando guanti pesanti. La strumentazione conta su un display multifunzione TFT LCD a colori da 5 pollici, con doppia modalità di visualizzazione, diurna e notturna, e presa USB per ricaricare il proprio dispositivo. I cerchi sono da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore, con pneumatici tubeless nelle misure 110/80R19 e 150/70R17. Il disegno delle ruote è inedito, con sette razze leggermente inclinate dal design dinamico.

Il motore

Il nuovo modello del marchio giapponese è spinto dal motore bicilindrico parallelo da 776 cc, con una potenza di 84 cavalli ed una coppia massima di 78 Nm, con una percorrenza media di 22,7 km/l (ciclo WMTC) ed un’autonomia di circa 450 chilometri, grazie al serbatoio da 20 litri. La trasmissione è a sei marce, su una frizione assistita antisaltellamento.

Il motore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo, del pacchetto Suzuki Intelligent Ride System. Tra cui troviamo tre diverse modalità di guida, l’acceleratore ride-by-wire, il traction control o il cambio elettronico bidirezionale. Inoltre, la V-Strom 800 SE dispone di un sistema ABS, con l’opportunità di scegliere due modalità di funzionamento.

Uscita e prezzi

La Suzuki V-Strom 800 SE arriverà nelle concessionarie tra una settimana, venerdì 13 ottobre, con un prezzo di 10.700 euro (f.c.). Anche questo modello si avvale della garanzia Suzuki fino a 4 anni inclusa nel prezzo. La garanzia di 36 mesi può, infatti, essere estesa gratuitamente per ulteriori 12 mesi eseguendo la manutenzione periodica nei termini raccomandati dal costruttore.