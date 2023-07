Suzuki Hayabusa: arriva l’edizione speciale 25th Anniversary

La Suzuki Hayabusa compie quest’anno 25 anni, da quel 1998 quando la casa giapponese lanciò sul mercato la sua GSX-r 1300. Un modello di successo ed una delle moto di serie più performanti. Per festeggiare questa ricorrenza, è stata realizzata un’edizione speciale, denominata 25th Anniversary, della quale non si sa ancora il prezzo.

Le caratteristiche

La Hayabusa 25th Anniversary propone un massiccio uso del rosso in abbinamento al nero, rispetto alla gamma di colori del modello 2023. Inoltre, sono presenti delle grafiche speciali si trovano sui lati e sul serbatoio del carburante, mentre la catena riporta il logo Hayabusa Kanji.

Sono presenti dei particolari in oro sul disco del freno interno e sul regolatore della catena, mentre il logo del 25° anniversario è stato posizionato sul terminale di scarico. Di serie, la Suzuki Hayabusa 25th Anniversary viene proposta con una sella monoposto, ad eccezione della versione che sarà venduta sul mercato giapponese.

Il motore

Il motore è quello standard della Suzuki Hayabusa, con i suoi 1340cc e 190 cavalli, raffreddato a liquido e nascosto sotto a massicci pannelli della carrozzeria, a un telaio in alluminio a doppia trave e a un forcellone che prevede un impianto frenante Brembo.

Prezzi

Non ci sono ancora notizie su uscita e prezzi per il mercato italiano, però queste informazioni sono attese nel corso del mese di luglio. La Hayabusa di serie è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 19.790 euro.