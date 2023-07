Suzuki Discovery Tour 2023: in sella alla scoperta della Toscana

Il Suzuki Discovery Tour torna anche nel 2023, portando, in questa occasione, gli appassionati a due ruote del marchio giapponese in Toscana. Una giornata in sella ad una GSX-S o V-Strom, specialità gastronomiche e panorami mozzafiato, con un programma giornaliero su sette weekend, dal prossimo a quello del 23-24 settembre.

Gli itinerari ed i prezzi

La casa asiatica ha preparato degli itinerari da circa 250 chilometri ciascuno, con due tour per ogni fine settimana (uno il sabato e l’altro la domenica), con anche la possibilità di guidare su strade bianche, per chi sceglierà una V-Strom per affrontare il percorso. I vari itinerari prevedono una sosta di circa 30 minuti a metà mattina ed una a metà pomeriggio, mentre la durata della pausa pranzo è di circa 1 ora. Presente un furgone di assistenza, pronto in caso di necessità.

Il costo di partecipazione a ciascuna singola giornata del tour è di 130 euro. La cifra comprende utilizzo della moto, benzina, due coffee break, pranzo, gadget e l’apripista che farà da guida. È possibile partecipare anche in due per moto, in questo caso la quota salirà a 170 euro.

Le moto

In ogni tappa del Discovery Tour saranno disponibili 13 moto: 4 GSX-8S, 2 GSX-S1000GT, 4 V-Strom 800DE, 2 V-Strom 1050DE e una V-Strom 1050.

La giornata

Questo il programma di una giornata del tour, studiato per un mix di relax, guida e gastronomia:

8.45 Ritrovo e registrazione partecipanti

9.30 Partenza del Tour

11.00 Sosta con coffee break

11.30 Ripartenza

13.00-14.00 Pranzo

15.30 Sosta con coffee break

16.00 Ripartenza

17.30 Rientro e saluti