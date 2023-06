Suzuki Bike Day #3: presentata la terza edizione presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”

Il Suzuki Bike Day #3 è stato presentato martedì 20 giugno presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. L’evento per appassionati di ciclismo è programmato a Imola il prossimo 8 luglio 2023.

La manifestazione

Ci si può iscrivere alla manifestazione tramite il portale ENDU, seguendo una procedura. Due le opzioni possibili: una quota di iscrizione di 5 euro, cifra che in base alla generosità di ogni partecipante può essere anche più alta, devoluta in beneficenza al Dynamo Camp che si occupa di Terapia Ricreativa rivolta ai bambini con patologie gravi o croniche; oppure una quota di 20 euro che include la quota di iscrizione devoluta sempre a Dynamo Camp (cifra che potrebbe essere anche aumentare in base alla disponibilità), oltre all’esclusiva maglia tecnica di Alè Cycling definita dal Centro Stile di Suzuki, che richiama la fioritura delle ortensie celebrata nel mese di luglio in Giappone. Per coloro che si iscriveranno entro il 28 giugno è prevista anche la personalizzazione del frontalino.

Le iscrizioni saranno possibili presso il tracciato imolese anche il giorno dell’evento. Gli iscritti che vorranno evitare le code potranno ritirare il pettorale già venerdì 7 luglio, dalle ore 17:30 alle 19:30.

Un altro motivo che invita gli appassionati ad essere generosi riporta la mente all’alluvione abbattutosi in Romagna. Suzuki verserà lo stesso importo raggiunto a favore del Dynamo Camp alla Regione Emilia-Romagna, un ulteriore aiuto per la gente colpita.

L’evento non è competitivo, chiunque può prendere parte alla manifestazione con ogni tipo di bicicletta, tradizionale o a pedalata assistita.

I partecipanti all’evento Suzuki Bike Day del 2023 potranno pedalare in sicurezza su un percorso interessante. Si tratta di un anello di 41,3 Km che include anche l’asfalto del tracciato di Imola e sul percorso svolto in occasione della prova iridata del 1968, con le salite dei “Tre Monti” e della cima Galisterna, dopo la salita del Mazzolano da Riolo Terme verso Imola, lungo un dislivello totale di 710 metri e pendenze del 16%.

Previsti nel corso del giro tre i punti di ristoro: uno in Autodromo, uno sulla salita del Mazzolano e uno sulla cima Galisterna.

La presentazione del Suzuki Bike Day #3 è stata fatta alla presenza delle istituzioni, dei partner e degli operatori della stampa. L’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” sarà il punto di partenza e sede del Village del Suzuki Bike Day. Assieme alla sfide motoristiche sull’asfalto dello storico tracciato, nel territorio di Imola sono stati ospitati due sfide iridate di ciclismo su strada, la prima nel 1968 vinta da Vittorio Adorni e l’altra nel 2020.