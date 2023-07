BMW R 18: due italiani alle semifinali del contest di customizzazione [FOTO]

La BMW R 18 è ormai, da anni, il modello su cui numerosi appassionati di moto creano affascinanti personalizzazioni, così il marchio tedesco ha deciso di realizzare un contest, denominato ‘Your Choice 100 years’. La prima parte del concorso si è già svolta ed ha qualificato due italiani alla fase finale.

Il contest

La prima fase si è svolta dal 15 maggio al 16 luglio, a livello nazionale, dove i migliori progetti sono stati votati via web, qualificando i due vincitori per le semifinali internazionali. In Italia si erano iscritti 30 concessionari e, nella giornata di mercoledì, i vincitori sono stati premiati all’esclusiva House of BMW di Via Montenapoleone a Milano. Si tratta di ‘Irene’ di BMW Motorrad Roma e ‘Sturm und Drang’ di Top Motors, oltre ad altri tre premi speciali.

‘Irene’ è stata realizzata dalla collaborazione di tre diversi artisti, dando anche risalto ai “100 anni Motorrad creando una carrozzeria vissuta ma in linea con lo stile heritage R18”. La ‘Sturm und Drang’, invece, propone una combinazione di colori nera e grigia per “catturare l’essenza dell’energia ribelle”.

La fase finale

I due italiani parteciperanno alla semifinale, in programma dal 25 luglio al 25 agosto, assieme agli altri vincitori nazionali, provenienti da Australia, Austria, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Giappone, Messico, Polonia, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Ucraina, il Regno Unito e Stati Uniti.

Saranno giudicati da una giuria di esperti, tra cui rinomati preparatori come Thor Drake, Michael Lichter e Roland Sands. Questa giuria selezionerà le sei migliori moto, che si qualificheranno per la finale mondiale, in programma a Berlino il 28 ed il 29 settembre, in occasione del BMW Motorrad Welt. Quando verrà designata la vincitrice.