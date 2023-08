Kawasaki Z e Ninja E-1: le elettriche si avvicinano all’Europa

Lo scorso anno, senza particolare clamore, Kawasaki aveva mostrato ad Eicma 2022 le prime moto elettriche: la Z e la Ninja E-1. Erano ancora in versione prototipo, con l’idea di inserirle sul mercato quest’anno come modelli di serie. C’è stato un ritardo, ma ora sembrano davvero pronte. Probabile che ad Eicma 2023 debuttino le versioni definitive, con un lancio nel 2024.

L’omologazione australiana

Dall’Australia, infatti, sono spuntati i documenti di omologazione delle due moto, facendo immaginare un debutto non lontano sul mercato e, soprattutto, fornendo i primi dati tecnici. Visto che, all’appuntamento milanese del novembre scorso, la casa giapponese non ne aveva praticamente forniti, rimandandoli al debutto ufficiale. Si tratta di due moto piuttosto compatte, con una potenza in linea con un 125 termico, ma con un passo identico alle versioni da 400 cc.

Entrando nel dettaglio, i due modelli avranno una potenza di 12,1 cavalli ed un passo di 1.370 mm, mentre per quanto riguarda il peso, la Z arriva a 135 kg e la Ninja E-1 a 140 kg. A questo peso, tuttavia, è plausibile vadano aggiunti i pacchi batterie. Secondo i colleghi di Motorcycle.com, saranno due per 3 kWh di capacità e 12 kg di peso ciascuno.

Aspettando Eicma 2023

Aspettiamo, comunque, di avere i dati definitivi. Che, come dicevamo, potrebbero arrivare il prossimo mese di novembre, quando a Rho Fiera Milano si celebrerà la nuova edizione di Eicma.