Kawasaki Ninja H2 HySE: il concept che prefigura la moto a idrogeno [VIDEO]

Presentata da Kawasaki a metà dicembre in occasione dell’evento aziendale “Group Vision 2030” nel quale la Casa giapponese ha fornito indicazioni sul futuro strategico della sua produzione motociclistica, la Ninja H2 HySE è il nuovo concept che ambisce a diventare la prima motocicletta giapponese alimentata a idrogeno.

Dietro le forme audaci e futuristiche si nasconde dunque un prototipo dall’enorme e significativo potenziale per il futuro del marchio nipponico.

Realizzato dal team HySE

Sebbene costruita da Kawasaki e basata sulla nota tourer sportiva Ninja H2 SX, il prototipo è in realtà frutto di HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology), il team “consorziale” messo in piedi per lo sviluppo di motori a idrogeno e formato dai principali produttori giapponese, ovvero Kawasaki, Honda, Toyota, Suzuki e Yamaha.

L’obiettivo di questa hyperbike, così come delle altre realizzazioni di HySE tra le quali c’è il buggy Toyota HySE-X1 presentato lo scorso ottobre, è quello di esplorare il potenziale dell’idrogeno nelle sue differenti applicazioni alla mobilità. “In futuro, – ha affermato il CEO di Kawasaki Hiroshi Ito – proseguiremo l’esplorazione del potenziale dei motori a idrogeno riunendo produttori non solo dal Giappone, ma da tutto il mondo per condurre e approfondire ricerche di base”.

“Oggi – ha proseguito Ito – siamo lieti di presentare in anteprima mondiale la motocicletta con motore a idrogeno. La moto è basata sulla nostra Ninja H2 SX e inizieremo i test all’inizio dell’anno per studiarne il futuro”.

Su base della Ninja H2 SX

Anche se al momento i dettagli tecnici sul concept siano limitati, Kawasaki ha spiegato che la moto è pronta per muoversi in strada. Trattandosi sostanzialmente di una Ninja H2 SX convertita, molte delle componenti meccaniche, così come gran parte dell’elettronica e della ciclistica, sono note, alle quali la H2 HySE alimentata a idrogeno aggiunge alcune caratteristiche specifiche.

Motore a idrogeno da 998 cc e più di 200 CV

A spingere la moto a idrogeno c’è un motore a quattro cilindri sovralimentato da 998 cc che integra l’iniezione diretta ed è potenzialmente capace di sviluppare una potenza di oltre 200 CV.

Il design della moto, rivisto rispetto alla Ninja H2 SX, propone un frontale con faro a LED a forma di H, lettera che fa riferimento all’idrogeno, mentre la carrozzeria è in un audace colore blu con motivo a nido d’ape che si diversifica nettamente dal tradizionale verde Kawasaki.

Le vistose borse laterali, che potrebbe sembrare dei tradizionali bagagli per un week-end fuori porta, nascondo in realtà i serbatoi di idrogeno, suggerendo così una soluzione per una delle maggiori criticità legate alla mobilità a idrogeno: la sicurezza del suo stoccaggio a bordo di un veicolo.