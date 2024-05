Harley-Davidson Smart Vest: il nuovo gilet con airbag e tecnologia D-air di Dainese [FOTO]

Harley-Davidson presenta Smart Vest, il nuovo gilet per motociclistici dotato dell’avanzata protezione dell’airbag e della tecnologia D-air di Dainese che permette di attivarsi istantaneamente, in caso di collisione, proteggendo il petto e la zona centrale della schiena aggiungendo così ulteriore capacità di assorbimento dell’impatto.

Protezione aggiuntiva

La tecnologia airbag D-air, frutto di oltre 30 anni di ricerca, impiega una serie di sensori che monitorano ciò che accade al motociclisti con un frequenza superiore a 1.000 volte al secondo elaborando costantemente i dati in tempo reale. L’airbag integrato al gilet copre il torace e l’area centrale della schiena, congiungendosi al casco del pilota. Il sistema è alimentato da una batteria ricaricabile con autonomia fino a 26 ore e si ricarica con una comune presa USB.

In pelle nera per uomo e donna

Il gilet Smart Vest di Harley-Davidson, disponibile sia da uomo (taglia da S a 2XL) che da donna (taglia da XS a 2XL), è caratterizzato da un rivestimento in pelle nera robusta e traforata per favorire il flusso d’aria e da inserite laterali elasticizzati. Entrambi i modelli sono dotati di tasche con cerniera, materiale riflettente 3M Scotchlite Black Carbon e marchio Harley-Davidson in rilievo sulle spalle. Il design sottile permette di indossare comodamente il gilet sia sotto che sopra una giacca da moto.

Come funziona il gilet Smart Vest

Una spia luminosa sul petto a sinistra indica lo stato del gilet. Quando il gilet è chiuso con la cerniera e l’interruttore di accensione a pressione è attivato, i colori della spia mostrano lo stato della batteria e lampeggiano in blu quando il gilet è pronto a far attivare l’airbag in caso di necessità. Il gilet vibra ad indicare che è attivo. Il gilet si aziona quando rileva la vibrazione del motore di una moto in funzione o una velocità superiore a 10 km/h. Il dispositivo non si aprirà quando si è lontani da una moto in marcia, ad esempio se chi lo indossa dovesse inciampare e cadere. Se il gilet si apre, l’airbag e i due generatori di gas devono essere sostituiti da un concessionario Harley-Davidson autorizzato.