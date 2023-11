Kawasaki Z 7 Hybrid: a EICMA 2023 la nuova naked ibrida [FOTO]

Kawasaki ha scelto l’EICMA 2023 per svelare la Z 7 Hybrid, sorella naked della Ninja 7 Hybrid presentata qualche settimana fa. Una nuova moto ad alimentazione ibrida del costruttore giapponese che è spinta da un powertrain che mette insieme un motore elettrico e un motore termico quattro tempi funzionanti in serie.

L’innovativa tecnologia di Kawasaki porta su queste nuove moto la combinazione tra la reattività del motore elettrico alla prima accelerazione e l’efficienza e l’allungo tipo del motore a benzina. Il propulsore termico della Kawasaki Z 7 Hybrid è il confermato bicilindrico parallelo da 451 cc che sviluppa 58 CV, affiancato dall’unità elettrica che eroga 9 kW.

Fino a 12 km d’autonomia in elettrico

Così come la Ninja, anche la Z 7 Hybrid dispone di tre modalità di guida (EV, Eco-Hybrid e Sport) che sfruttano in modo differente le componenti del sistema propulsivo ibrido. La nuova moto di Kawasaki può spostarsi in modalità elettrica, con cambio automatico a 6 marce, per una percorrenza massima di 12 chilometri.

Selezionando la modalità di guida Eco-Hybrid si beneficia del meglio delle due alimentazioni, ottimizzando spinta e consumi. In questa impostazione di guida si può scegliere tra il cambio automatico e quello manuale, con quest’ultimo azionabile tramite levette collocate nel manubrio. C’è poi la “sotto modalità” Walk che consente di procedere a bassissima velocità, risultando utile nei tratti in pendenza.

Inmodalità Sport c’è anche la spinta aggiuntiva dell’E-Boost

Il programma di guida Sport consente invece di sfruttare il massimo potenziale sia del motore benzina che di quello elettrico, con la possibilità utilizzare l’E-Boost (per un massimo di 5 secondi) che consente alla Z 7 Hybrid di godere di una spinta paragonabile a quella di una 1.000 cc, ma con una resa di oltre 25 chilometri con un litro di carburante.

Disponibile con due livree, grigio/verde e nera, la Kawasaki Z 7 Hybrid arriverà sul mercato nella primavera 2024.