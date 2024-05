Nolan N100-6 N-Com è il casco ufficiale del Giro d’Italia 2024 [FOTO]

Al Giro d’Italia 2024, manifestazione ciclistica più importante delle stagione in programma dal 4 al 26 maggio, sarà grande protagonista il casco Nolan N100-6 che con una grafica speciale dedicata all’evento avrà l’obiettivo di proteggere motociclisti, regolatori, medici e giuria al seguito della manifestazione.

Anche per la stagione 2024, grazie al rinnovo della partnership tra Nolangroup e RCS Sport, Nolan sarà dunque partner ufficiale del Giro d’Italia per la fornitura di caschi da moto che verranno indossati dallo staff in moto impegnato dal 4 maggio nell’assistenza ai professionisti del ciclismo mondiale lungo le 21 tappe e gli oltre 3.400 chilometri di percorso su tutto il territorio nazionale.

Con sistema N-Com e grafica personalizzata

I 56 uomini della scorta tecnica del Giro d’Italia 2024 indosseranno il casco Nolan N100-6, soluzione modulare e flessibile, con sistema di comunicazione N-Com, realizzato in policarbonato e dotata di tecnologie all’avanguardia. Partendo dalla versione Classic con calotte nelle quattro colorazioni nero, bianco, rosso e giallo, il casco è stato personalizzato per l’occasione con l’applicazione sul posteriore del logo ufficiale del Giro oltre ad una scritta Nolan ben visibile sui laterali, mentre la mentoniera su base nera riprende la scritta #GIRODITALIA in outline bianco.

Sia integrale che open

N100-6 è un casco modulare con doppia omologazione P/J, che permetterà ai motociclisti di utilizzarlo sia in versione integrale (chiuso) che open (aperto), per la massima sicurezza in ogni condizione di guida sulle strade percorse nell’edizione 2024 del Giro d’Italia.