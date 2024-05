Il mercato moto torna a correre, ANCMA: ad aprile +21,1%

Il mercato delle due ruote a motore torna a correre con un forte rialzo nel mese di aprile. Nel quarto mese dell’anno, i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi da Confindustria ANCMA indicano una crescita del 21,1% rispetto ad aprile 2023.

Quello che viene considerano come il mese di apertura della stagione motociclistica conferma quindi il desiderio di due ruote degli italiani, come sottolineato dal presidente ANCMA Mariano Roman: “Il successo della prima edizione dell’EICMA Riding Fest, il nostro evento di prove moto svoltosi lo scorso fine settimana a Misano, che ha raccolto una partecipazione molto numerosa, segno estremamente incoraggiante per un’industria che continua a soddisfare la domanda di passione e la richiesta di mobilità agile, sostenibile e accessibile grazie ad un offerta di prodotti molto varia ed innovativa”.

Scooter in forte crescita

Dopo il rallentamento del mese di marzo, ad aprile il mercato delle due ruote torna in terreno positivo con 40.742 veicoli immatricolati, pari a un +21,18% sullo stesso mese dell’anno scorso. Forte incremento del mercato scooter con 20.976 veicoli targati (+26,18%), bene anche le moto con 18.236 unità immatricolate (+18,52%), mentre sono ancora in affanno i ciclomotori con 1.530 veicoli targati nel mese (-4,97%).

Primo quadrimestre 2024 in positivo: +8,35%

Il cumulato del primo quadrimestre 2024 con 125.888 veicoli registrati fa segnare una crescita dell’8,35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A fare da traino sono ancora una volta gli scooter: +10,32% e 62.332 mezzi targati. Seguono le moto con 58.308 unità, pari a +7,35%. Resta in territorio negativo il cumulato annuo dei ciclomotori che, con 5.248 veicoli, flettono del 2,33%.

Elettrico ancora in difficoltà: -12,14%

Proseguono le difficoltà del mercato elettrico, che ad aprile fa registrare appena 897 unità e un calo del 12,14%. Negativo sia l’andamento dei ciclomotori (-22,84%), sia quello degli scooter (-11,73%). Il cumulato annuo dei veicoli a zero emissioni si ferma a 3.034 unità, pari a una flessione del 20,76% rispetto al primo quadrimestre 2023.