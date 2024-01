Kawasaki: la gamma 500 per il 2024 parte da 5.990 euro [FOTO]

La gamma 2024 delle 500 targate Kawasaki è arrivata in Italia ed il marchio giapponese ha diffuso i prezzi per il nostro mercato, con un listino di partenza di 5.990 euro per la Z500 per arrivare fino ai 6.990 euro della Ninja 500 SE. L’intera gamma, sia nella versione standard che in quella SE, propone quattro anni di garanzia e lunghi intervalli di manutenzione (12.000 km).

La Z500 e la Ninja anche con patente A2

Entrando un po’ nel dettaglio dei modelli, la Z500 è caratterizzata da un design aggressivo e caricato sull’anteriore ed è alimentata da un nuovo motore raffreddato ad acqua dotato di frizione assistita antisaltellamento, per garantire una maggiore maneggevolezza.

Pur con la stessa base tecnica, la Ninja 500, invece, ha una maggiore attitudine sportiva ed un look più ‘cattivo’, con un nuovo frontale e linee più tese. Entrambi questi modelli possono essere guidati anche con patente A2.

L’Eliminator 500

Il nome Eliminator, invece, fa il suo ritorno nella gamma del costruttore giapponese con una Cruiser dal design minimal. Questo modello abbina un motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido al tipico telaio a traliccio Kawasaki, proponendo un prodotto con buon rapporto peso/potenza, per una guida coinvolgente e intuitiva.

I prezzi

Questi, nel dettaglio, i prezzi della nuova gamma 500 di Kawasaki:

Z500 € 5.990

Z500 SE € 6.340

Ninja 500 € 6.490

Ninja 500 SE € 6.990

Eliminator € 6.490

Eliminator SE € 6.890