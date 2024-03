Kawasaki Demo Tour 2024: riparte l’evento itinerante tra le città di tutta Italia

Con l’arrivo della primavera torna il Kawasaki Demo Tour 2024, l’evento itinerante che toccherà tutta Italia, durante il quale sarò possibile testare gratuitamente la gamma Kawasaki presso i concessionari ufficiali.

A partire da sabato 23 marzo, con la prima tappa che si svolgerà, a Fossano, in provincia di Cuneo, e a Chieti, e con un calendario in continuo aggiornamento, saranno disponibili per i test ride tutti i modelli più rappresentativi della gamma: dal mondo Ninja alle Supernaked, dalle Adventure Versys alla gamma Modern Classic e Urban Cruiser. Tra queste, anche le novità 2024 e la nuova gamma 500 composta da Ninja 500, Z500 ed Eliminator.

Per effettuare il test ride, che si terrà su un percorso stradale appositamente studiato, con gruppi accompagnati da un apripista Kawasaki, è obbligatorio presentarsi muniti della patente in corso di validità e dell’abbigliamento tecnico protettivo. Per gli accompagnatori, fa sapere la Casa giapponese, sarà possibile partecipare come passeggeri, purché indossino l’abbigliamento tecnico adeguato.

Il calendario del Kawasaki Demo Tour 2024

– 23 e 24 marzo – Fossano (CN) – Raduno Fossano

– 23 marzo – Chieti presso Gostmoto

– 6 aprile – Torino presso Motostyle

– 7 aprile – Torino presso Magic Bike

– 6 aprile – Bari presso Bebert

– 7 aprile – Bari presso Baldassarre

– 13 e 14 aprile – Verona presso Motolandia

– 13 aprile – Casoria (NA) presso Pizzo Motors

– 14 aprile – Salerno presso Tortora Moto

– 20 e 21 aprile – Monza presso K-Monza

– 27 e 28 aprile – Misano presso Misano World Circuit Marco Simoncelli

– 27 aprile – Roma Location TBD

– 4 e 5 maggio – Firenze presso Fani Motors

– 4 e 5 maggio – Bergamo presso Bruno Moto

– 11 e 12 maggio – Cecina (LI) presso Bientinesi

– 9, 10, 11 e 12 maggio – Lignano Sabbiadoro (UD) presso Biker Fest International

– 18 e 19 maggio – Lucca presso SunCar

– 18 maggio – Modena presso AreaMoto

– 25 maggio – Genova presso Permoto Race

– 25 maggio – Cremona presso Zanardi

– 26 maggio – Alessandria presso Lunaschi Moto

– 1 e 2 giugno – Casale Monferrato (AL) presso CM Racing

– 1 e 2 giugno – Mestre presso Motospazio

– 8 e 9 giugno – Assago (MI) presso Motoway