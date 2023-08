Eicma 2023: proseguono gli sconti estivi sui biglietti per la fiera

La maggior parte degli italiani si sta godendo attualmente le ferie estive, con tantissimi motociclisti su strade e autostrade per effettuare viaggi, verso i luoghi di villeggiatura. Ma il pensiero corre già anche al consueto ed atteso appuntamento con Eicma, la più grande fiera delle due ruote, che quest’anno compirà 80 anni.

Lo sconto

L’edizione 2023 si propone, come di consuetudine, ricca di novità e di pubblico. Chi si muove in anticipo, però, ottiene uno sconto sul biglietto d’ingresso. Infatti, l’organizzazione ha deciso di proporre un risparmio di 3 euro sul costo del tagliando, per chi lo acquisterà entro le ore 12 di lunedì 18 settembre, tramite il sito ufficiale.

Gli appassionati posso quindi già assicurarsi l’ingresso in Eicma 2023 al prezzo promozionale di 16 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) al posto dei 19 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) della tariffa piena.

”Un prezzo invariato da 3 anni”

“Nonostante l’aumento dell’inflazione e l’incremento dei costi – ha commentato il presidente di Eicma, Pietro Meda – stiamo lavorando per offrire al nostro pubblico un spettacolo ancora più grande e coinvolgente ad un prezzo invariato da tre edizioni: credo sia un segnale importante di fedeltà e riconoscenza a tutti gli appassionati”.

Appuntamento a Fiera Milano

L’edizione numero 80 di Eicma si svolgerà nell’ormai consueto polo fieristico di Fiera Milano a Rho, dal 9 al 12 novembre 2023.