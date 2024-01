Kawasaki: la Eliminator sarà la protagonista al Motor Bike Expo 2024

Domani si aprirà l’edizione 2024 di Motor Bike Expo e, tra i vari marchi presenti, non mancherà nemmeno Kawasaki. La casa giapponese metterà in primo piano la nuova Eliminator 500, ma anche una speciale one-off di questo modello protagonista di uno show di live painting.

La one-off Eliminator

Questo modello esclusivo sarà dipinto dal famoso tattoo artist Daniele Saggiomo, in arte Passerotto. Tramite la sua arte Daniele, tra venerdì e sabato, andrà a realizzare un’opera one-off che racconta il concetto di acqua, tramite gli stilemi del design giapponese. Il River Mark, logo di Kawasaki che significa letteralmente fiume, è un simbolo del continuo desiderio di Kawasaki di spingersi sempre più avanti, di sforzarsi continuamente di raggiungere e superare il limite.

Nella giornata di domenica, ci sarà spazio per raccogliere le richieste dei clienti: l’artista sarà a disposizione per progettare su carta una personalizzazione su base Eliminator.

Gli altri modelli

La versione speciale sarà in primo piano nello stand della casa giapponese, al Padiglione 5 di VeronaFiere, però non mancheranno anche i modelli della gamma presenti nel listino. In particolare, già citata la Eliminator 500, ci saranno le Ninja 40th Anniversary Edition.

Inoltre, all’interno dello stand, sarà presente lo shop Kawasaki. Uno spazio esclusivo con il merchandising ufficiale, per dare un tocco di grinta al look e aggiungere un dettaglio distintivo con un simbolo tangibile della passione per il marchio Kawasaki per tutti gli appassionati.

Date e padiglione

Il Motor Bike Expo 2024 sarà aperto dal 19 al 21 gennaio 2024, a Verona. Lo stand Kawasaki si troverà al padiglione 5 del polo fieristico della città veneta.