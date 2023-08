Honda CBR600RR MY 2024 svelata a Suzuka

La nuova Honda CBR600RR è stata presentata a Suzuka, in Giappone, accendendo la nostalgia degli appassionati di un modello e una cilindrata che per tanti anni ha avuto un posto importante nel mercato europee delle moto sportive.

Spazio che in Europa, sulla spinta delle norme Euro 5 e di tendenze di mercato delle due ruote dirette verso altre categorie di moto, si è progressivamente ridotto fino a estinguersi del tutto. Nonostante l’uscita dai mercati del Vecchio Continente, la Honda CBR600RR continua a essere commercializzata in Asia e negli Stati Uniti.

L’anteprima in Giappone

Il nuovo modello MY 2024, svelato da Honda alla 8 Ore di Suzuki, prosegue sulla scia della tradizione della moto rinnovata profondamente nel 2021, sia nel look che nella meccanica, con l’attuale motore da 121 CV. La nuova Honda CBR600RR si presenta con un ritocchi soft all’estetica, oltre a nuove colorazioni, mentre non è ancora dato sapere se la Casa giapponese è intervenuta sul motore non essendo stati diffusi per il momento le caratteristiche tecniche.

Improbabile rivederla in Europa

Difficile anche questa volta che la Honda CBR600RR possa fare un suo ritorno in Europa. Del resto anche la scelta della location per l’anteprima, avvenuta in Giappone dove il modello ha un seguito importante, è un chiaro segnale che la moto, oltre ai mercati dove è già presente, punterà principalmente sul mercato nipponico.