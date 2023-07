BMW: presentata RadLand, la nuova piattaforma di realtà virtuale

Il mondo si sta evolvendo rapidamente e la realtà virtuale è sempre più presente nelle nostre vite e nei servizi. BMW Motorrad Italia ha annunciato una nuova piattaforma, denominata RadLand, tramite la quale potranno essere scoperti i prodotti ed i servizi vari offerti dal marchio tedesco per quanto riguarda il settore moto.

La nuova piattaforma

Lo scenario virtuale dove si trova a muoversi l’utente è una piazza ricostruita tridimensionalmente, dove è possibile letteralmente passeggiare e interagire con gli elementi che ne rappresentano i contenuti: i palazzi sono gli hotspot e rappresentano i servizi disponibili, in cui si può entrare fisicamente per scoprire i dettagli.

Entrando nello Showroom ci si ritrova in un vero e proprio concessionario BMW Motorrad, dove si possono configurare diversi modelli di moto prestabiliti e trovare anche gli accessori e l’abbigliamento per motociclista. Nel Centro Service, invece, si trovano i servizi del postvendita pensati per i clienti come, ad esempio, il Just for Me e Service Check-In. Attraverso la Experience room, si accede alle proposte di BMW Motorrad per i viaggi e alle esperienze disponibili.

C’è anche un cinema

Questo villaggio virtuale propone anche un cinema, dove è possibile entrare nei canali social di BMW Motorrad, incontrare gli altri appassionati nello spazio dedicato al FederClub e infine vedere i video attraverso un vero e proprio schermo cinematografico collegato al canale ufficiale YouTube di BMW Motorrad.

Nella piazza ci sono anche un infopoint per rimanere aggiornati sulle novità presenti nella piattaforma ed un’edicola per tutte le news relative al brand BMW Motorrad.. Infine, sarà possibile passare dalla esperienza virtuale a quella reale, prenotando un giro in moto grazie alle interfacce con Test Ride Now e Rent a Ride.