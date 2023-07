BMW CE 02: la mobilità elettrica urbana ha un nuovo protagonista [FOTO e VIDEO]

BMW Motorrad presenta BMW CE 02, un nuovo veicolo elettrico progettato per la città che debutta circa due anni dopo dal CE 04, perseguendo la propria strategia di mobilità elettrica. Respingendo le definizioni di e-scooter ed e-motorbike, BMW descrive CE 02 come un eParkourer che, combinando trazione elettrica, design moderno e soluzioni innovative, si fa promotore di una mobilità tutta nuova, capace di offrire grande divertimento di guida in ambiente urbano.

Design essenziale

Rivolgendosi soprattutto ai più giovani, il nuovo BMW CE 02 punta ad essere un mezzo a due ruote agile, pratico e robusto, con un design minimal ridotto all’essenziale. La moto ha due grandi ruote, che promettono divertimento di guida su molti terreni, ed il nero come colore di base per telaio, parafango anteriore, ruote e carenatura della piastra del manubrio, che fa da contrasto con il grigio granito metallizzato opaco della copertura del motore. Nella versione speciale Highline, il nuovo CE 02 assume un look estroverso e colorato, caratterizzato dalle forcelle anodizzate in oro e il design “a nastro” in combinazione con il colore Petrol.

Fino a 95 km/h, peso ridotto e autonomia oltre i 90 km

BMW CE 02 in versione da 4 kW (5 CV) limitata a 45 km/h soddisfa i requisiti della patente AM e può quindi essere guidato a partire dai 14 anni. La versione più potente monta un motore da 11 kW (15 CV) che le consente di raggiungere una velocità massima di 95 km/h, a fronte di un’autonomia dichiarata di oltre 90 chilometri. Il nuovo CE 02 punta anche sulla maneggevolezza grazie al peso ridotto di 132 kg, che scendono a 119 kg per la versione da 4 kW, e all’altezza ridotta della sella di soli 750 mm.

Sul nuovo CE 02 BMW propone di serie le modalità di guida Flow e Surf, con la prima che offre l’assetto ottimale per la guida nel traffico cittadino e la seconda che garantisce invece una guida più dinamica anche in contesto extra-urbano. A queste due si aggiunge la modalità di guida sportiva Flash, disponibile in optional.

Il nuovo BMW CE 02 è dotato di serie di caricabatterie esterno con potenza di carica di 0,9 kW che permette di caricare la moto collegandola alla presa domestica. A richiesta è disponibile anche il caricabatterie rapida da 1,5 kW.

Telaio rigido in acciaio

Per quanto riguarda la struttura, il nuovo BMW CE 02 si affida a un telaio a doppio anello rigido in acciaio tubolare. All’anteriore operano forcelle telescopiche con ammortizzazione idraulica, mentre al posteriore si trovano un forcellone monobraccio e un ammortizzatore a perno diretto. Gli pneumatici larghi sono montati su cerchi in lega leggera in fusione con design a disco pieno, mentre i freni a disco assicurano una decelerazione sicura dell’anteriore e del posteriore. All’anteriore c’è l’ABS BMW Motorrad.

Display TFT, porta di ricarica USB-C e connettività

Sulla plancia della nuova moto elettrica di BMW c’è un display TFT sul quale sono visualizzate velocità di marcia, stato di carica della batteria e altre informazioni utili per il conducente. Presente anche una presa di ricarica USB-C che consente anche di alimentare uno smartphone, con connettività via Bluetooth di diverse funzionalità attraverso l’utilizzo dell’app BMW Motorrad Connected.