Yamaha YZ250F 2024: c’è l’edizione per il 50° anniversario [FOTO]

Quest’anno si celebrano i 50 anni dei primi modelli motocross Yamaha YZ, che furono lanciati nel 1973, stesso anno in cui il marchio giapponese vinse il suo primo mondiale motocross. Per celebrare questa ricorrenza, viene lanciato il MY 2024 della Z250F, così come un esclusivo modello 50th Anniversary, per tutta la gamma YZ.

Le caratteristiche

La nuova Yamaha Z250F è caratterizzata da un nuovissimo telaio basato su YZ450F, carrozzeria ultracompatta, maggiore potenza a velocità medio-alte e funzionalità di messa a punto migliorate con la nuova app Power Tuner. Più leggera e più avanzata, è progettata per offrire a ogni concorrente una guida più facile, fluida e veloce.

Questo modello propone anche nuove regolazioni delle sospensioni KYB, per dare una maggiore agilità, con un nuovo sistema di smorzamento della compressione, regolabile a mano sulla forcella. Tra le novità del MY 2024, c’è anche un aggiornamento del motore, con le novità su prese d’aria e iniezione del carburante.

Il Launch Control

La YZ250F è dotata di un nuovo Launch Control, con funzione ‘Rev Limit’, che offre al pilota la possibilità di impostare un regime massimo compreso tra 6.000 giri/min e 11.000 giri/min, in incrementi di 500 giri/min. In questo modo, il pilota può impostare il limite in base alle condizioni, premere l’acceleratore, scaricare la frizione e concentrarsi sull’holeshot.

La 50th Anniversary

La versione 2024 della moto giapponese è disponibile con i colori Icon Blue e nell’edizione speciale 50th Anniversary. Quest’ultima presenta una carrozzeria in puro bianco, con grafica viola/rosa ispirata agli anni ’90, sedile viola e ruote nere.