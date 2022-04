Yamaha: scatta la seconda edizione del Ténéré Challenge

Presente nel contesto del Campionato Italiano Motorally, la seconda edizione del Ténéré Challenge prende il via con la prima tappa a Graffignano, nel viterbese, in programma il 9 e 10 aprile 2022.

La notizia

Le informazioni e le tappe del Ténéré Challenge sono consultabili on line in una sezione dedicata del sito legato al brand.

Oltre 50 i piloti Yamaha nel primo appuntamento, pronti a scattare in sella a esemplari Ténéré 700, affiancando il Team Ufficiale Yamaha VMoto con il pluricampione Alessandro Botturi e il suo Team Mate Niccolò Pietribiasi, in questo ruolo dopo il successo del Ténéré Challenge 2021.

Nel corso del Ténéré Challenge sono premiati i piloti delle classi GPX e PRO al termine dei vari appuntamenti. Dopo il primo weekend, la tappa successiva è in programma tra i giorni 6 e 8 maggio ad Olbia, in Sardegna.

La nuova esperienza sarà ancora alimentata da passione e voglia di competere, con vari partecipanti in differenti classi considerando i non professionisti nella GPX su un percorso tracciato in modo specifico; quindi una classe PRO per i professionisti. Per questi la navigazione prevede l’uso di un roadbook tradizionale, ambendo al podio della classifica generale e al successo del titolo Italiano. Prevista anche una classifica speciale Challenge con in palio vari premi, come indicato.

I protagonisti dell’appuntamento nel viterbese sono accolti nel paddock blu Yamaha Racing, dove lo staff funge da riferimento e sostegno in base alle necessità.

In questa edizione è previsto anche il debutto della Ténéré Discovery Experience che riguarda gli appassionati interessati a prendere contatto con questa esperienza. Studiato per questi un percorso più accessibile, affrontato con la presenza di una guida esperta, per fare apprendere le nozioni riguardanti la guida in fuoristrada e la navigazione.

Foto: Yamaha Motor