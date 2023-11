Yamaha: una carrellata di novità ad EICMA 2023 [FOTO]

Yamaha è da sempre uno dei marchi di primo piano del mondo delle due ruote e non poteva così mancare uno stand con tante novità ad EICMA 2023, aperto fino a domenica 12 a Rho Fiera Milano. Dalle MT-09 al nuovo modello Sport Heritage, passando per il nuovo scooter RayZR o la versione Tenéré 700 Explore.

La nuova Tenéré 700 Explore

Partiamo proprio da quest’ultima, in primo piano nello stand del marchio giapponese. Si tratta di un modello dedicato per i piloti Adventure, con comfort, funzionalità ed accessibilità come elementi chiave. In particolare, sono da segnalare l’altezza della sella di 860 mm, l’ampio parabrezza ed il cambio rapido, così come un ottimo spazio per trasportare i bagagli.

Tra gli altri elementi caratteristici della Tenéré 700 Explore ci sono la forcella KYB da 43 mm, con escursione della ruota di 190 mm, ed il mono posteriore regolabile da remoto. Questo modello sarà disponibile dal prossimo mese di gennaio, con un prezzo di listino pari a 11.799 euro (f.c.).

Le MT-09 e la Sport Heritage

Una decina di anni fa, Yamaha ha creato l’originale MT-09, ispirandosi al movimento underground dei motociclisti “The Dark Side of Japan” di Tokyo. Ora arriva un nuovo aggiornamento per questo modello, ridisegnato e con specifiche più elevate. La nuova MT-09 sarà disponibile presso i concessionari Yamaha a partire da marzo 2024 e la MT-09 SP a partire da maggio 2024.

Il nuovo modello Sport Heritage, denominato XSR900 GP, è dedicato alle moto da corsa degli anni ’80. Dotata dei più recenti design di motore e telaio e sfruttando una sofisticata tecnologia di controllo elettronico, questo modello presenta un design iconico ed elegante. Ispirato proprio ad un simbolo dell’illustre storia sportiva del marchio giapponese.

Lo scooter RayZR

Non solo moto, perché nello stand Yamaha c’è anche lo scooter RayZR. Con un peso di soli 99 kg, che lo rende lo scooter del marchio più leggero, questo modello è molto agile nel traffico cittadino intenso e dispone di un vano portaoggetti sotto la sella, che può contenere un casco o una borsa della spesa.

Spinto dal motore Blue Core Euro 5 da 125 cc., è dotato anche di sistema Start&Stop, che spegne il motore automaticamente quando è fermo a semafori ed incroci, migliorando così sia le emissioni che riducendo i consumi. Sarà disponibile presso le concessionarie da marzo 2024.