Tromox MC10 StreetX e MC10 Trailx: l’elettrico di design alla portata di tutti [FOTO]

All’EICMA di Milano di qualche giorno fa il brand cinese Tromox ha presentato in anteprima MC10, una nuova moto elettrica che offre fino a 130 chilometri di autonomia, disponibile in due versioni: MC10 StreetX dalla caratteristiche più stradali ed MC10 TrailX dall’impostazione più “avventurosa”.

Design minimal e sella sottile

Pensati principalmente per la mobilità urbana, i due modelli Tromox sono caratterizzati da un design minimalista con telaio perimetrale in alluminio che “abbraccia” le due grandi batterie e il gruppo propulsore. Le due moto hanno la sella sottile ed ergonomica, mentre il manubrio rialzato è in alluminio.

Fino a 90 km/h

A spingere la Tromox MC10 c’è un motore elettrico da 11 kW (12,5 kW sulla versione TrailX), con trasmissione a cinghia, alimentato da doppia batteria agli ioni di litio da 72V 58Ah, che consente alla moto di raggiungere una velocità massima di circa 90 km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di circa 130 chilometri.

Ciclistica e dotazione

La Tromox MC10 monta forcella a steli rovesciati (regolabile sulla TrailX), pneumatici nelle misure 80/100-19″ all’anteriore e 90/90/18″ al posteriore, impianto frenante a disco con frenata combinata CBS. Nella dotazione di serie delle moto del marchio cinese comprende il faro anteriore sovrapposto a LED, il display a colori da 3,6 pollici regolabile in inclinazione, la presa di ricarica USB e la connettività Bluetooth con lo smartphone tramite l’apposita app.