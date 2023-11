Zero Motorcycles, cinque nuovi modelli ad EICMA 2023: scopriamoli con Umberto Uccelli [VIDEO LIVE]

Zero Motorcycles ha scelto l’EICMA 2023 di Milano per presentare l’intera gamma 2024 ricca di novità, con una serie di nuovi modelli pronti ad ampliare l’offerta del marchio californiano sul mercato europeo.

Per farci raccontare nel dettaglio le novità del brand presenti alla kermesse milanese abbiamo avvicinato ai nostri microfoni Umberto Uccelli, vice president e managing director EMEA di Zero Motorcycles, che ci ha parlato dei cinque nuovi modelli svelati in anteprima.

Le cinque nuove moto del brand

Tra queste cinque nuove moto di Zero Motorcycles, due sono particolarmente importanti per il mercato europeo: la S, una naked, e la DS, una Dual Sport. Si tratta di moto che si possono guidare sia con la patente B che con la patente A1. A queste si affiancano altre due novità della Casa americana: la SR e la DSR, anch’esse una naked e una Dual Sport, omologate A2 e che possono essere portate ad A3. A completare il parterre c’è la DSR/X Black Forest Edition, versione Adventure più accessoriata.