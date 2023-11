Le novità di Held per la biker fashion presentate a EICMA 2023 [VIDEO LIVE]

Ad EICMA 2023 andata in scena nei giorni scorsi Held, noto marchio d’abbigliamento per motociclisti, ha svelato le ultime novità di prodotto che ci siamo fatti raccontare direttamente da Alex Vailly, direttore commerciale di Held.

Alla kermesse milanese Held ha portato la sua grande varietà di giacche e guanti per moto, con una gamma ampia sia in termini di stile che di misure. Tra le novità più interessanti, presentata in anteprima a EICMA, c’è il nuovo airbag indossabile con una nuova configurazione protettiva che prevede protezioni concentrate sul petto, sui fianchi, sulle clavicole e sulle spalle.

Altra novità per il 2024 è la giacca Dragger, leggera e dallo stile casual, ma dotata di tutte le protezioni per garantire un elevato livello di sicurezza. La giacca Dragger di Held viene proposta al prezzo di 279 € e sarà in vendita da marzo-aprile dell’anno prossimo. Sempre all’estate 2024 si rivolge anche la nuova camicia Held con tessuto traspirante, elevate performance anti-abrasione e protezioni integrate.