Nilox presenta i nuovi monopattini elettrici off-road a EICMA [VIDEO LIVE]

Ad EICMA 2023 c’è stato spazio anche la micro-mobilità alternativa, come quella proposta dai nuovi monopattini elettrici di Nilox. A presentarci ai nostri microfoni questi nuovi mezzi a due ruote, parlandoci di caratteristiche e peculiarità di veicoli che ambiscono a ritagliarsi spazio in un segmento in ascesa, è Daniele Nardelli, product manager di Nilox.

Cercando di soddisfare una domanda di mercato di bici e monopattini facili da utilizzare su ogni tipo di tracciato, Nilox ha sviluppato dei monopattini elettrici off-road, con una ruota più carrozzata, da 10 pollici, in grado di percorrere con disinvoltura, offrendo stabilità e sicurezza, fondi diversi dall’asfalto, come lo sterrato o il pavé.

Questi monopattini di Nilok sono dotati di un motore da 350 watt, una batteria da 36 V, per un’autonomia di 30 chilometri. Inoltre dispongono di una serie di funzionalità che sono gestibili attraverso apposita app per smartphone, disponibile su Android e iOS, tra le quali c’è anche la funzione di blocco che fa da antifurto nel momento in cui qualcuno prova a rubare il monopattino.