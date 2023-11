Vmoto APD Concept: ad EICMA 2023 l’evoluzione dello scooter elettrico [FOTO]

Uno scooter elettrico, sviluppato in collaborazione con il Centro Stile Pininfatrina. È Vmoto APD Concept, la visione del futuro a zero emissioni del marchio australiano, presentata ad EICMA 2023, aperto da oggi fino a domenica a Rho Fiera Milano. Un modello che la casa “introdurrà in gamma nel prossimo futuro”.

“La partnership con una realtà storica come Pininfarina è motivo di orgoglio per tutta la nostra azienda – le parole di Graziano Milone, presidente di VMoto International – e credo che il risultato finale sia assolutamente straordinario: uno scooter non solo bello, ma innovativo e prestazionale, che unisce la tecnologia elettrica di Vmoto al tratto italiano dei designer di Pininfarina”.

Le caratteristiche

Si tratta dello sviluppo del prototipo mostrato nell’edizione della fiera milanese dell’anno scorso, con un design che abbraccia l’aerodinamicità di questo modello. Troviamo così un complesso intreccio di superfici, che donano ai volumi una tridimensionalità evidenziata anche dall’utilizzo di diverse finiture per la verniciatura delle superfici. Lo scooter ha infatti un forte sviluppo orizzontale, sottolineato dai fregi luminosi a LED, che termina in una coda tronca che richiama le Kammback automobilistiche.

L’APD Concept ha nel blu brillante il suo colore principale e non solo riprese i colori del brand Vmoto e quelli del concept originale del 2022, ma richiamano alcune delle più celebri creazioni Pininfarina del passato. Tra gli accessori presenti, c’è una bag sul tunnel, realizzata con lo stesso materiale della sella. Non sono stati forniti dettagli dal punto di vista tecnico. Al momento il focus è sul design, le altre informazioni arriveranno con la versione di produzione.