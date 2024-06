Triumph TF 250-X 2024: arriva in concessionaria, a 11.395 euro [FOTO]

Dopo la presentazione dello scorso mese di novembre, la Triumph TF 250-X arriva sul mercato italiano. Il marchio britannico, infatti, ha annunciato l’approdo in concessionaria del primo modello da motocross dell’azienda, con un listino prezzi pari a 11.395 euro (f.c.).

Le caratteristiche

Nata da un foglio bianco e sviluppata avvalendosi della stretta collaborazione di leggende dell’offroad racing quali Ricky Carmichael e Ivan Cervantes, Clement Desalle e Ivan Tedesco, questo modello propone un design minimal, però con elementi distintivi. Su tutti c’è la combinazione della livrea tra il nero ed il giallo Triumph Racing, passando per il telaio in alluminio ed una componentistica di alto livello, come la sospensione KYB, i freni Brembo ed i cerchi DirtStar.

Tra le possibili personalizzazioni, inoltre, c’è anche lo scarico Akrapovic ed il sistema launch control Athena. La Triumph TF 250-X è spinta dal motore a quattro tempi monocilindrico DOHC, che permette al pilota di modificare la mappatura, tramite l’app MX Tune Pro sul proprio smartphone.

In vendita in nove concessionari

La Triumph TF 250-X non sarà in vendita in tutte le concessionarie del marchio britannico, ma solamente in nove store, sulla base di specifici requisiti di competenza e conoscenza del segmento offroad. Si tratta delle rivendite di Cuneo, Firenze, Latina, Padova, Torino, Savona, Sicilia, Varese e Verona. Dove saranno assicurati anche i servizi di post-vendita, come i ricambi e l’assistenza tecnica.