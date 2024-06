Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling: esclusiva limited edition in 270 esemplari [FOTO]

Triumph Motorcycles e Breitling presentano Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling, un’edizione limitata che combina tecnologia avanzata e alta cura del dettaglio.

Frutto delle collaborazione tra i due brand, questa speciale moto è caratterizzata da precisione estreme nelle finiture, prestazioni uniche e stile inconfondibile. Peculiarità quest’ultime condivise con il nuovo cronografo Breitling Chronomat B01 42 Triumph, disponibile in abbinamento alla moto. Questo orologio esclusivo ha quadrante in carbonio, cinturino in pelle di coccodrillo marrone e fondello inciso con lo stesso numero progressivo della propria Triumph Speed Triple.

Look distintivo con dettagli in oro

La Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling, che sarà proposta in soli 270 esemplari in tutto il mondo, si presenta con una colorazione distintiva, con dettagli in oro dipinti a mano, sella in pelle marrone con cuciture francesi, terminale di scarico Akrapovic e parti in fibra di carbonio. Non mancano poi i dettagli in stile Breitling come la schermata di avviamento personalizzata, il logo inciso al laser sul badge applicato al centro dell’asse posteriore e il logo Breitling in ora sul serbatoio.

In questa versione, la Speed Triple 1200 RR è arricchita da sospensioni semiattive Öhlins, oltre che da una specifica semi-carena che strizza l’occhio alla pista e che accentua l’eleganza dell’iconico gruppo ottico anteriore singolo.

Disponibilità e prezzo

La nuova Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition è disponibile da giugno 2024 in sole 270 unità, con un prezzo per il mercato italiano di 25.995 € (franco concessionario).