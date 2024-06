Triumph Bonneville T120 Elvis: serie speciale dedicata al Re del Rock [FOTO e VIDEO]

Triumph Bonneville T120 Elvis Presley è la nuova limited edition dedicata al Re del Rock. Prodotta in soli 925 esemplari a livello mondiale, sarà disponibile da settembre 2024 al prezzo per il mercato italiano di 16.995 €.

Nata per celebrare il mito di Elvis e l’affascinante storia della Bonneville “Memphis Mafia”, questa speciale Bonneville T120 è caratterizzata da accenti di design retrò, da una colorazione esclusiva ricca di dettagli e da una serie di spunti stilistici derivati dalla celebra “Comeback Special” di Elvis del 1968.

Look retrò e dettagli esclusivi

Su serbatoio e fianchetti laterali c’è l’inconfondibile scritta dorata ELVIS, mentre un altro richiamo è rappresentato dal logo “Taking Care of Business in a Flash”, frase che era un mantra personale di Elvis sintetizzandone la sua etica del lavoro. La combinazione di colori basata sul Carnival Red è stata ispirata dalla Bonneville personalizzata di J Daar creata per raccogliere fondi per la Elvis Presley Charitable Foundation nel 2023. Le strisce del serbatoio in Aluminium Silver si abbinano ai parafanghi, decorati dai dettagli color oro dipinti a mano. Spiccano poi alcuni elementi con finitura cromata, incluso il tipico doppio terminale di scarico.

Ognuna delle moto di questa serie speciale sono dotate di uno speciale riser manubrio numerato con la firma di Elvis Presley incisa al laser, e sarà consegnata insieme a un disco d’oro Sony, in un’esclusiva custodia co-brandizzata da Elvis Presley e Triumph Motorcycles, che racchiude un certificato di autenticità.

Design Modern Classics

La Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition è dotata di un elegante quadro strumenti sdoppiato, con tachimetro analogico, contagiri e schermo LCD multifunzione integrato. Dettagli raffinati, come il classico stemma sul serbatoio a tre barre e le classiche alette del motore lavorate, sono fedeli all’iconica Bonneville del 1959.

Prestazioni e maneggevolezza al top

La moto è spinta dal motore T120 bicilindrico parallelo da 1.200 cc che eroga 80 CV a 6.550 giri al minuto e 105 Nm di coppia massima a un regime molto basso di 3.500 giri al minuto. Dotato di sistema di raffreddamento a liquido, il motore supera i requisiti Euro 5.

La Bonneville T120 dispone di una sella biposto che offre una posizione di guida comoda e rilassata, con una sella dall’altezza ridotta di soli 790 mm. La moto di Triumph è dotata di ABS di ultima generazione con pinze anteriori flottanti Brembo a doppio pistoncino e dischi da 310 mm, oltre che del controllo della trazione disinseribile.

La dotazione tecnologica di serie prevede acceleratore ride-by-wire, cruise control, luci a LED, presa di ricarica USB-A sotto la sella e immobilizer. Due le modalità di guida, Rain e Road, selezionabili dal pilota.