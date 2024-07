Triumph Street Triple 765 R versione A2: depotenziata a 35 kW (48 CV), prezzo di 10.495 € [FOTO]

La Triumph Street Triple 765 R si presenta nella nuova variante omologata per i possessori di patente A2. Una versione, identica in tutti i dettagli all’attuale Street Triple 765 R, ma pensata per una nuova generazione di motociclisti.

Portata a 35 kW con kit di depotenziamento

La Street Triple 765 R A2 conferma il motore tre cilindri in linea da 765 cc ma con una potenza massima ridotta a 70 kW che, tramite il kit di depotenziamento disponibile, può essere portata alla soglia di 35 kW secondo i requisiti necessari per essere guidata con patente A2. Un volta conseguita la patente A, il kit di depotenziamento può essere facilmente rimosso in un concessionario Triumph per riportare la moto alla potenza iniziale di 70 kW, pari a 95 CV.

Ergonomia migliorata

Con motore aggiornato sulla base dell’esperienza in Moto2 e cambio elettronico Triumph Shift Assist, la nuova Triumph Street Triple 765 R dispone di forcellone ad ala di gabbino, telaio leggero e compatto, posizione di guida ottimizzata con la possibilità di optare anche per la sella ribassata, che riduce l’altezza di 28 mm, da 826 mm a 798 mm.

Specifiche di qualità elevata

La Street Triple 765 R in versione A2 include componenti di alta qualità quali pinze monoblocco radiali Brembo M4.32 a quattro pistoncini all’anteriore, e una pinza Brembo a singolo pistoncino al posteriore, oltre a forcelle rovesciate Showa da 41 mm e un monoammortizzatore Showa con serbatoio piggyback RSU. La moto è equipaggiata con pneumatici Continental ContiRoad.

Tecnologia avanzata

In tema di sicurezza attiva, la moto mette a disposizione un pacchetto elettronico avanzato che consente di sfruttare al meglio tutte le potenzialità di motore e ciclistica. Nella dotazione di serie ci sono l’ABS Cornering e il controllo dell’anti-impennamento. Sono disponibili quattro modalità di guida: Road, Rain, Sport e Rider, facilmente gestibili attraverso la strumentazione multifunzionale e il display TFT.

Due nuove colorazioni

La Street Triple 765 R A2 ha un serbatoio da 15 litri di capacità e dotato di pannelli laterali integrati con un design angolare che si sposa col design aggressivo della moto. Lo stile deciso è enfatizzato da due nuove colorazioni disponibili: Matt Baja Orange e Pure White. La prima opzione è caratterizzata da un serbatoio Matt Baja Orange, con una finitura del faro e pannelli laterali abbinati, mentre il parafango anteriore e il pannello laterale del radiatore sono in Matt Black. La versione Pure White invece presenta alcuni dettagli in Baja Orange su copriserbatoio, oltre a parafango anteriore e a una rifinitura dei fari in Pure White, completati dal pannello laterale del radiatore in Storm Grey.

Prezzo e disponibilità

La nuova Street Triple 765 R A2 sarà disponibile da settembre 2024 presso la rete vendita Triumph Motorcycles al prezzo di 10.495 €.