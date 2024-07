Triumph, ultimo anno da record in Italia: vendute oltre 8.000 moto

Triumph Motorcycles ha chiuso l’anno fiscale 2024 (1 luglio 2023 – 30 giugno 2024) segnando il proprio record nel mercato italiano: per la prima volta ha superato la soglia delle 8.000 moto vendute. Nell’arco degli ultimi 12 mesi la Casa inglese ha consegnato 8.031 moto ai propri clienti in Italia.

Un risultato questo che vede crescere il peso del mercato italiano per Triumph, con l’Italia che per volumi di vendite diventa il terzo più importante in Europa e il quinto nel mondo.

Crescita del 21,4% sull’anno precedente

Nel confronto rispetto all’anno fiscale 2023, le vendite di Triumph in Italia sono cresciute del 21,4%. Ancora più significativa è la crescita della Casa inglese nel mercato italiano se si prende a riferimento l’ultimo anno Pre-Covid, l’anno fiscale 2019 con un incremento pari al +105%.

I modelli Triumph più venduti

Considerando la gamma Over 500, la nuova Tiger 900, con 1.119 moto vendute (+62%), è la Triumph più richiesta in Italia, seguita dalla roadster mid-size Street Triple 765 con 1.044 unità (+7%), poi dalla Trident 660 (865 unità), dalla Tiger Sport 660 (778) e dalla Speed Twin 900 (583).

Ottimo esordio sul mercato italiano anche dei due nuovi modelli della gamma Modern Classics, Scrambler 400 X e Speed 400 che, nei primi sei mesi del 2024 hanno registrato 1.373 unità vendute piazzandosi tre le moto più vendute in Italia.

Cresce anche la rete di concessionarie Triumph in Italia

Guardando oltre il record di vendite nel mercato italiano, Triumph Motorcycles prosegue nella crescita della propria rete di concessionarie, con l’inaugurazione di tre nuove sedi che ha portato a 54 il numero di punti vendita e assistenza Triumph: Triumph Lodi, Triumph Gioia Tauro e Triumph Sicilia – Siracusa. A questi si aggiungerà l’imminente apertura di altri due nuovi punti vendita: Triumph Roma Nord e Triumph San Benedetto.