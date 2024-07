KTM 85 SX 2025: rinnovata nel telaio e più performante [FOTO]

KTM ha presentato la nuova 85 SX, con un pacchetto tecnico rinnovato, per rendere la moto più maneggevole, potente e gestibile. Anche il motore è stato aggiornato, con maggior potenza ai bassi e medi regimi. Il MY 2025 sarà presto disponibile nelle concessionarie, al prezzo di 7.490 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, il telaio, il telaietto posteriore ed il forcellone sono completamente nuovi e rappresentano la principale innovazione introdotta con il nuovo MY25. Ogni parte è stata ottimizzata per ottenere la massima rigidità e un risparmio di peso generalizzato, che si attesta sui 300 grammi. Inoltre, sulla ruota posteriore è stato montato un perno da 20 mm, per ottimizzare e adattare il retrotreno alle nuove caratteristiche di flessione del telaio.

Il cannotto di sterzo è ora inclinato di 63,5° e spostato all’indietro di 6 mm, favorendo la velocità di ingresso in curva e per dare una sensazione di maggiore stabilità ad alta velocità. Per quanto riguarda il reparto sospensioni, la KTM 85 SX 2025 beneficia di un nuovissimo monoammortizzatore WP XACT completamente regolabile. Anche esteticamente c’è stata qualche modifica, con plastiche nuove e più rastremate, più simili alle moto di maggiore cilindrata.

Il motore

Il motore ha una posizione modificata, con una rotazione all’indietro di 3°, per un collegamento più diretto con il forcellone. Inoltre, è stato aggiornato ed eroga maggior potenza ai bassi e medi regimi, con un conseguente aumento della coppia e delle prestazioni. Ciò è stato reso possibile grazie all’adozione di una nuova testa, di una nuova candela, di una nuova accensione, di un nuovo scarico, di un nuovo desmodromico del cambio e dal nuovo setting del carburatore.

Uscita e prezzo

La KTM 85 SX 2025 sarà presto disponibile presso i concessionari del marchio austriaco, al prezzo di 7.490 euro (IVA inclusa).