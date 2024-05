Triumph Daytona 660 2024: l’11 maggio sarà Open Day [FOTO]

La nuova Triumph Daytona 660 è pronta a sbarcare nelle concessionarie italiane. Sabato 11 maggio, infatti, è stato programmato l’Open Day per poter vedere dal vivo e testare su strada questa attesa sportiva mid-size, presentata ad inizio anno, che segna il ritorno di un brand iconico sul mercato italiano. La nuova moto sarà disponibile presso gli showroom italiani della casa britannica.

Le caratteristiche

La Daytona 660 2024 è caratterizzata da linee aggressive e pulite, richiamando il classico stile del marchio. I distintivi fari doppi a LED incorporano una presa d’aria centrale, mentre le sovrastrutture minimali ne enfatizzano il carattere sportivo, terminando con una luce posteriore a LED sagomata. Tra gli altri elementi sono presenti la forcella Showa a steli rovesciati da 41mm e il monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico al posteriore.

I freni con pinze radiali a 4 pistoncini con doppio disco da 310mm e performanti tubi in treccia sono abbinati ai nuovi pneumatici Michelin Power 6. La moto è spinta dal motore tre cilindri da 95 CV e 69 Nm di coppia massima, con un aumento del 17% della potenza e del 9% della coppia rispetto alle ‘sorelle’ Trident e Tiger Sport 660. Ed è possibile anche richiedere un kit per il depotenziamento, pensato per chi guida con la patente A2, che riduce la potenza a 35 kW.

Prezzo

La Triumph Daytona 660 2024 è in vendita al prezzo di 9.795 euro (f.c., IVA inclusa).