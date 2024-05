Triumph Motorcycles: svelate le colorazioni per la gamma MY25 [FOTO]

Triumph Motorcycles annuncia le nuove colorazioni, 13 in tutto, disponibili dall’estate 2024 su molti dei modelli MY25 della gamma della Casa britannica. Tra i nuovi colori, proposti per soddisfare la crescente domanda di tonalità audaci e contemporanee, per la gamma 2025 troviamo Roulette Green, Kingfisher Blue e Cosmic Yellow.

Adventure più sportive e accattivanti

Per il 2025, la Tiger 8450 Sport sarà disponibile in due nuovi colori: Roulette Green/Jet Black e Korosi Red/Graphite. La prima combinazione è caratterizzata da serbatoio e sella in Roulette Green, con un’iconica grafica 850 nera e il parafango anteriore abbinato, completato da becco, terminale del serbatoio e cupolino del radiatore in Jet Black. La colorazione in Korosi Red e Graphite ha invece serbatoio e sella in Korosi Red, grafica 850 in bianco e le restanti parti in Graphite. Entrambi i modelli sono rifiiniti con un supporto bagagli in Metallic Grey.

Per la Tiger Sport 660 invece la novità una colorazione con cockpit, serbatoio e carenatura in Baja Orange, completati da parafango anteriore, cupolino del radiatore e pannelli posteriori in Phantom Black.

Modern Classic eleganti

La Triumph Scrambler 900 si propone col serbatoio color Kingfisher Blue con strisce diagonali nere a contrasto, parafango anteriore, pannelli laterali e parafango posteriore in Jet Black.

Sulla Bonneville Speedmaster c’è la nuova combinazione con serbatoio bicolore Snowdonia White/Cranberry Red abbinato a parafanghi, gruppo faro e pannelli laterali in Sapphire Black.

Con un’analoga colorazione bicolore del serbatoio, dipinto a mano, la Bonneville T100 è disponibile in una nuova, elegante variante in Aluminium silver e Baja Orange, con parafanghi, gruppo faro e pannelli laterali in Jet Black. La Bonneville T120, invece, brilla grazie alla colorazione del serbatoio in Crystal White/Cranberry Red, completata da parafanghi, gruppo faro e pannelli laterali in Jet Black.

Fedele alle sue origini custom, la Bonneville Bobber rimane in linea con le tendenze con una moderna finitura opaca, con il serbatoio in Matt Graphite e Matt Baja Orange, abbinato a parafanghi e pannelli laterali Jet Black.

Roadsters con stile più sportivo

La nuova Speed Triple 1200 RS è disponibile con serbatoio Cosmic Yellow con grafica RS in nero, finiture dei fari, pannelli laterali, carenatura posteriore, cupolino e belly pan in Cosmic Yellow, con parafango in fibra di carbonio naturale a completare il look.

La Street Triple 765 R è proposta in due nuove colorazioni: un elegante Baja Orange e il sorprendente Pure White. La prima versione prevede un copriserbatoio in Matt Baja Orange, con finitura del faro e pannelli laterali abbinati, mentre il parafango anteriore e il pannello laterale del radiatore è in Matt Black. La versione in tinta Pure White presenta invece alcuni dettagli in Baja Orange sul serbatoio e sulla carena in Pure White, oltre al parafango anteriore e alla rifinitura in Pure White. Il look viene completato dal pannello laterale del radiatore in Storm Grey.

Nella gamma della Street Triple 765 RS è introdotta una nuova versione in Phantom Black, con dettagli in giallo su copriserbatoio e pannelli, oltre al parafango anteriore in Phantom Black, gruppo faro, belly pan e cupolino.