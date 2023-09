Triumph MX 250: la prima motocross debutta a Los Angeles [VIDEO]

La Triumph MX 250 da motocross ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti, precisamente al Los Angeles Memorial Coliseum in California. Due moto sono state introdotte nell’arena, annunciate da uno spettacolo pirotecnico, per permettere agli spettatori di vedere i nuovi modelli. La presentazione ufficiale è prevista per il 28 novembre, quando conosceremo tutti i dettagli.

Dai test alla moto

Nei mesi scorsi c’erano state delle anticipazioni, ora è stato il momento di svelarla al pubblico, con in sella Jeff Stanton e Ricky Carmichael, due leggende del mondo del motocross. “Sono sinceramente entusiasta di poter finalmente mostrare agli appassionati il risultato di 4 anni di lavoro – le parole del secondo – La moto si guida benissimo, è veloce, e a mio parere è anche bellissima! Sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra fino ad oggi, e non vedo l’ora di poter raccontare tutti i dettagli il prossimo 28 novembre”.

Grande entusiasmo anche per Jeff Stanton, che proprio nell’impianto californiano conquistò l’ultimo titolo: “Il Coliseum è uno stadio speciale per me, e trovarmi qui insieme a Triumph è un grande onore. Le grafiche della moto sono originali e rendono davvero giustizia al design, sono sicuro che i fans ne saranno entusiasti”.

Aspettando il 28 novembre

La moto è stata svelata, però non sono stati annunciati i dettagli tecnici di questo attesissimo modello. Per quello, come dicevamo, servirà attendere un paio di mesi. Cioè il giorno della presentazione ufficiale. Anche se non ci stupiremmo di ulteriori anticipazioni nelle prossime settimane.