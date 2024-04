Prova Stivali HELD: comodi, sicuri e alla moda [FOTO]

Scegliere un buon capo di abbigliamento moto è una scelta responsabile ed affidarsi ai marchi che assicurano alti livelli qualitativi è un dovere verso la propria incolumità. Spesso notiamo che alcuni centauri per i brevi spostamenti sulle due ruote, preferiscano calzare scarpe da passeggio/sportive prive di qualsiasi concetto di sicurezza e certificazione per l’utilizzo motociclistico. Indubbiamente le “normali” scarpe sono facilmente abbinabili con i vestiti di tutti i giorni e sono più comode quando si cammina per raggiungere ad esempio la sede del proprio lavoro, una volta parcheggiata la moto. Consapevole di ciò, da anni il Brand HELD propone sul mercato stivali e scarpe che possono essere en pendant col proprio outfit, dotati di una suola morbida ideale anche per macinare chilometri a piedi.

Pensate che la storia del marchio tedesco inizia nel 1946 nella città bavarese di Burgberg dalla mente di Bruno Held che insieme al figlio Edgar sen., fondarono l’Azienda Held. Da lì in poco tempo diventarono produttori professionisti per guanti da fashion, per il lavoro e il settore automobilistico. Nel 2021 Held ha celebrato il suo 75° anniversario ed oggi è un marchio più che riconosciuto a livello mondiale di abbigliamento motociclistico innovativo con la massima sicurezza e comfort. Per Motorionline, in sella ad una fantastica Ducati Streetfighter V2, abbiamo provato gli Stivali Sirmione GTX.

COME SONO

Come ogni abbigliamento che si rispetti, l’occhio vuole la sua parte. Gli stivali Sirmione GTX, colpiscono subito per il loro design giovanile e dal colore audace. Da lontano sembrano dei “normali” stivaletti sportivi che si utilizzano per il commuting urbano. Guardandoli più da vicino poi, si notano tutti i dettagli tecnici che li caratterizzano. Sono realizzati in pelle bovina per resistere alle abrasioni, hanno la fodera morbida in tessuto, dispongono di protezione per la caviglia, hanno la membrana interna in Gore-Tex. Presentano la fascia di protezione per la leva del cambio ed hanno la suola Vibram antiscivolo e resistente agli idrocarburi. Il materiale Gore-Tex è sinonimo di qualità. È permanentemente impermeabile, completamente antivento e molto traspirante. In altre parole, non lascia entrare il vento ma espelle rapidamente il sudore. Si adatta rapidamente alle condizioni meteorologiche mantenendo la temperatura interna. È un materiale innovativo ideale per tutte le condizioni, anche le più estreme. Tornando al design degli stivali, le due strisce bianche centrali sono traspiranti e richiamano il colore della suola e di una parte della linguetta. Dominante è il colore “borgogna”. Un colore moderno che con classe si mostra audace allo sguardo.

LA PROVA

In un giro domenicale di circa 200 km, gli stivali Sirmione GTX pur essendo nuovi non hanno stressato i nostri piedi. Sensazione di comodità diffusa lungo tutto lo stivale con movimenti sempre sciolti alla caviglia, specie riguardanti la gestione della leva del cambio. Unica nota, è che avremmo preferito che la fascia di protezione della leva del cambio fosse un po’ più ampia, in quanto il colore del gommino nero della leva del cambio ha lasciato l’impronta anche in punto più sopra del posizionamento della suddetta fascia.

Da non sottovalutare, le scarpe da moto devono essere comode anche quando bisogna raggiungere un luogo a piedi, ad esempio quando si visita un Borgo e i parcheggi tendenzialmente sono fuori il centro storico. Per questo motivo ci siamo incamminati per circa 30 minuti e tra andata e ritorno saranno stati circa 60 minuti in totale. Nessun problema è stato riscontrato, il piede è sempre stato a suo agio. Di certo stiamo parlando pur sempre di uno Stivaletto che già di suo tiene la caviglia ben salda alla tomaia e pur avendo le protezioni aggiuntive, le stesse non hanno impedito i movimenti. Lungo il percorso non abbiamo avvertito nessun tipico dolore dal tallone alla punta dell’alluce. Non solo comfort ma Sirmione GTX è anche reattività. Uno stivale deve dare il giusto feedback e non deve ovattare troppo le sensazioni, quindi deve offrire il feeling necessario anche quando tornati in sella si ha voglia di guidare più allegramente.

Magari gli stivali Sirmione GTX non saranno adatti per un utilizzo quotidiano per una passeggiata nel centro urbano ma sono ideali anche per i tratti di media distanza quando si parcheggia la moto. Importante che gli stivali moto siano sicuri, efficaci e certificati. Esteticamente poi, quelli della Held, offrono anche un certo fascino che non passa mai inosservato.

Materiale: Pelle di vitello

Fodera: fodera morbida in tessuto

Membrana: GORE-TEX Membrana (ePTFE)

Caratteristiche: fascia di protezione leva; Suola Vibram®

Sicurezza: certificato con la normativa EN 13634:2017; Paracaviglie

Colori: Marrone 52; Bordeaux 65; Bianco 90

Taglie: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Altezza stivale (dalla taglia 43): 17 cm